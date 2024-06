Zavod Simbioza praznuje deset let obstoja

Minister Maljevac je v nagovoru poudaril, da so v zavodu v desetih letih dosegli izjemne rezultate. Ustvarili so program, ki je zgled mnogim drugim podobnim pobudam.

"Videli smo, kako so se mnogi starejši naučili uporabljati tehnologijo za ohranjanje stikov s svojimi bližnjimi, za dostop do informacij in storitev, ki so jim prej bile težje dostopne. Prav tako smo videli, kako so mladi mentorji pridobili dragocene veščine poučevanja, potrpežljivosti in empatije, kar jim bo zagotovo koristilo v njihovem nadaljnjem življenju in karieri," so besede ministra v sporočilu za javnost povzeli v Simbiozi.

Direktorica verjame, da bo medgeneracijsko sodelovanje ključnega pomena

Direktorica Simbioze Ana Pleško je poudarila, da si bodo v zavodu še naprej prizadevali za povezovanje generacij, krepitev digitalne pismenosti in ustvarjanje priložnosti za vseživljenjsko učenje. Ob družbenih spremembah, ki so se že zgodile in ki nas še čakajo, Pleškova verjame, da bo medgeneracijsko sodelovanje v prihodnosti ključnega pomena.

Po mnenju soustanovitelja in pobudnika Simbioze Žige Vavpotiča Slovenija zamuja priložnost, da bi projekti, kot je Simbioza, postali prepoznaven izvozni artikel naše države. Ga pa navdušuje tehnološka zvedavost njegove babice, ki s tablico osvaja svet.

Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan je izpostavila, da je Simbioza v desetih letih opravila veliko dela. V mreži, kjer sodelujejo mladi in društva upokojencev, so mladi učili starejše uporabljati računalnik in tako z medgeneracijskim sodelovanjem uspeli povezati celotno Slovenijo, je poudarila.

Slovenska leta Ana Petrič je izpostavila, da zavod z vključevanjem vseh generacij pripomore h krepitvi skupnosti in pripadnosti ter boljšemu vsakdanu vseh. Z izobraževanjem starejših na področju informacijske tehnologije poskrbijo, da so tudi oni v koraku s časom ter aktivno vstopajo v novodobni svet, ki bi bil brez znanj, ki jih deli Simbioza, poln vprašanj in frustracij, je dodala.

Na dogodku so tudi podelili priznanja za sezono Simbioza skupnost 2023/24, za 5 in 10 let sodelovanja in častne zahvalne listine, ki jih je prejelo 137 posameznikov in organizacij.

Zavod vsako leto poveže več kot 25.000 ljudi, mladih in starih, in 220 organizacij. Usmerjeni so k pomoči ranljivim skupinam na področju digitalnega opismenjevanja. To so zlasti starejši, ki jih vse več. Leta 2040 naj bi bilo v starostni skupini nad 65 let skoraj 30 odstotkov prebivalcev Slovenije, je navedla Simbioza.