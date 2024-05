Minister za finance Klemen Boštjančič in državna sekretarka Katja Božič sta na novinarski konferenci predstavila končni predlog prvega paketa davčnih sprememb. S prvim paketom, ki je sestavljen iz treh glavnih ukrepov, želijo spodbuditi produktivnost in večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

"Že eno leto ne govorimo o davčni reformi, gre za vrsto ukrepov, zato govorimo o davčnih spremembah," je povedal minister za finance Klemen Boštjančič in ob tem poudaril, da želijo z novimi ukrepi povečati produktivnost in konkurenčnost. Spremembe so uskladili z delovno skupino in strateškim svetom, je poročal portal 24ur.com.

Kot je poudaril minister, so ukrepi ciljno naravnani, v prvem koraku naj bi podprli zaposlene z višjo dodano vrednostjo. Po napovedih bodo ukrepi v veljavo stopili z letom 2025. Drugi paket sprememb bodo predstavili v drugi polovici leta, je še napovedal Boštjančič.

Prvi paket sprememb je sestavljen iz treh ukrepov: prvi vsebuje privabljanje ključnih kadrov z dodatno vrednostjo v Slovenijo, drugi davčne spodbude za nagrajevanje v start up podjetjih, tretji ukrep pa zajema nagrajevanje z delnicami in deleži.

Minister o predlogih

Prvi predlog predvideva bolj ugodno davčno obravnavo za privabljanje novih kadrov iz tujine, naj gre za tujce ali Slovence, ki trenutno delajo v tujini. Zanje bo v obdobju petih let dohodnina znižana za sedem odstotkov prejete plače, ukrep pa je namenjen mlajšim od 40 let, visoko kvalificiranim, izkušenim oziroma mednarodno konkurenčnim mladim kadrom, je povedal Boštjančič.

"Preko ugodnejše davčne obravnave želimo zavezancem olajšati prehod v novo življenjsko okolje, ki prinaša višje začetne življenjske stroške. Hkrati želimo v domovino spet privabiti tiste Slovence, ki so zaradi različnih okoliščin prekinili rezidentske vezi s Slovenijo," je poudaril minister.

Drugi ukrep so spodbude za inovativna zagonska podjetja. Ukrep naj bi kadre s posebnimi znanji in kvalifikacijami razbremenil določenih tveganj, zlasti v primerih, ko podjetju ne uspe. "Ta podjetja se v začetnih fazah poslovanja soočajo s precejšnjimi likvidnostnimi težavami. Z ukrepom zamikamo trenutek nastanka obveznosti za plačilo davkov in prispevkov iz naslova dohodkov iz delovnega razmerja na kasnejši datum, na primer na trenutek odsvojitve pridobljenega deleža ali prenehanja delovnega razmerja," je pojasnil minister Boštjančič.

Tretji ukrep pa se nanaša