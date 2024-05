Vlada začela pripravljati proračuna za leti 2025 in 2026

V EU so konec aprila potrdili prenovljena javnofinančna pravila, ki jih bodo začeli uporabljati prihodnje leto. Države članice morajo do 20. septembra pripraviti srednjeročne načrte fiskalne politike, v katerih bodo morale opredeliti svoje cilje na področju javnih financ, ukrepe za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij ter prednostne reforme in investicije.

Foto: STA