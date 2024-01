Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je na novinarski konferenci ministrstva ocenil, da sta zakon o dolgotrajni oskrbi in zagon nove javne stanovanjske politike ključna koraka ministrstva. Od decembra se je zaposlilo 18 od predvidenih 125 oseb, ki se ukvarjajo z uveljavljanjem pravice do oskrbovalca družinskega člana, je dejal.

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je začel veljati 1. januarja, opredeljuje pravico do oskrbovalca družinskega člana. To pomeni, da bodo lahko oskrbovalci skrbeli za onemogle na domu, za to pa prejeli plačilo. Od decembra lani se je po besedah Maljevca na vstopnih točkah dolgotrajne oskrbe na centrih za socialno delo zaposlilo 18 oskrbovalcev, ki se ukvarjajo predvsem z uveljavljanjem te pravice. Dejal je, da je za zdaj okvirno predvidenih 125 zaposlitev na tem področju.

Kot ocenjuje, je število prošenj za mesto v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih "skrb vzbujajoče". Ob tem pa je izpostavil, da lahko vsak prosilec oziroma njegovi svojci oddajo več prošenj naenkrat, kar pomeni, da realne slike o številu prošenj ni. Številke bodo poenotili s sistemom digitalizacije, ki je v teku, je napovedal. Po včerajšnjih podatkih Skupnosti socialnih zavodov je vseh prosilcev, ki želijo v dom za starejše oziroma v enoto za varstvo starejših, sicer 17.857.

Maljevac verjame, da bodo zaposlenim v sistemu socialnega varstva zagotovili ustrezno plačilo s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. "Plače v socialnem varstvu morajo biti primerljive z delom, ki ga opravljajo, in s pomembnostjo," je dejal.

Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu bo začela veljati 1. julija naslednje leto. "Z njo želimo zagotoviti, da oseba dobi storitev, ki jo dobi v institucionalnem varstvu, tudi na domu, torej s fizioterapijo, delovno terapijo," je dejal Maljevac.

Minister še meni, da so stanovanja postala nedostopna dobrina. "Stanovanja ne smejo biti na voljo za špekulativno rabo, ampak morajo služiti svojemu namenu, torej morajo biti dom za tiste, ki to potrebujejo," je dejal. Izpostavil je, da gradijo oziroma so s tem letom končali gradnjo dva tisoč stanovanj, do konca mandata pa je napovedal skupno pet tisoč stanovanj.

Poleg tega želijo do leta 2026 vzpostaviti sistem, ki bo omogočal gradnjo od dva do tri tisoč javnih najemniških stanovanj letno. Poleg tega bodo vzpostavili centralno evidenco javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. "To je osnova, ki nam bo služila za pripravo novega nacionalnega programa na področju stanovanjske politike," je dejal.

Maljevac je napovedal tudi novelo stanovanjskega zakona, v okviru katere želijo urediti neprofitne najemnine. Dodal je, da bi radi zagotovili sistemski vir financiranja gradnje stanovanj.