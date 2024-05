Maljevac: Predlog interventnega zakona bo zaposlenim v socialnem varstvu olajšal delo

Predlog interventnega zakona o ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki ga je vlada pripravila za obravnavo v DZ, je nujen korak na poti izboljševanja razmer na obravnavanem področju, meni minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Po njegovih navedbah bo olajšal delo.

Predlog interventnega zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki ga je vlada potrdila v četrtek, želi spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene in tiste, ki se odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu. Predvideva skoraj deset milijonov evrov, izvajal pa se bo do konca mandata aktualne vlade, torej do leta 2026, je na današnji novinarski konferenci povedal Maljevac.

Predlog prinaša osem glavnih rešitev

Predlog prinaša osem glavnih rešitev, ki denimo predvidevajo sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, potrebne za zasedbo delovnih mest pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe. V tem okviru bodo po ministrovih besedah sofinancirali stroške, povezane s pridobitvijo kvalifikacije.

Sofinanciranje stroškov za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca bo medtem omogočilo financiranje prekvalifikacije in dokvalifikacije. Tako bodo imeli tudi mlajši po njegovem pojasnilu možnost za dodatno izobraževanje in posledično prevzemanje nekaterih delovnih mest tistih, ki se bodo kmalu upokojili. V socialnovarstvenih zavodih je namreč veliko zaposlenih, ki so starejši.

Prav tako so poskrbeli za kadrovske štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo na področju socialnega varstva, zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Predvideli so tudi vključevanje prostovoljcev pri izvajalcu, kar lahko po Maljevčevem prepričanju pomembno prispeva k večji socialni vključenosti uporabnikov in višji kakovosti njihovega življenja, posredno pa bodo zaposleni manj obremenjeni.

Predlog hkrati zagotavlja kakovost in varnost obravnave pri izvajalcu. V tem sklopu bodo vzpostavili model za vodenje kakovosti in varnosti obravnave, spremljanje in poročanje o kazalnikih kakovosti in varnosti ter usposabljanje vodstvenih kadrov na področjih upravljanja s kadrovskimi viri ter kakovosti in varnosti. Pri tem želijo vzpostaviti nabor kazalnikov kakovosti in varnosti obravnave, ki jih bodo spremljali na nacionalni ravni pri vseh izvajalcih.

Vodstvenemu kadru želijo na tak način omogočiti, da še bolj temeljito dela z zaposlenimi, kar bi izboljšalo delovne pogoje, je pojasnil minister.

Maljevac: To ne pomeni prenašanja skrbi za starejše

Ukrep za posodobitev in optimizacijo delovnih postopkov je namenjen izvajalcem, ki zagotavljajo celodnevno institucionalno varstvo. Predvideno je sofinanciranje pri nakupu sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirane in avtomatizirane postopke. Tu imajo v mislih zlasti pripomočke za obračanje uporabnikov v postelji, za njihovo prenašanje in prevažanje.

Minister je zagotovil, da to ne pomeni prenašanja skrbi za starejše na stroje in odpuščanja zaposlenih. Pač pa gre za prizadevanja, da zaposleni varčujejo z močmi vsaj pri težkih opravilih. Na ta način na ministrstvu pričakujejo, da bo manj dolgotrajnih bolniških odsotnosti in invalidskih upokojitev.

Zakonski predlog nadalje določa integracijske programe ob zaposlitvi oseb brez slovenskega državljanstva, s čimer želijo spodbuditi njihovo zaposlovanje v socialnovarstvenih storitvah in dolgotrajni oskrbi ter hkrati hitrejšo integracijo tako teh oseb kot tudi njihovih družinskih članov v delovno in bivalno okolje.

Ljudem brez slovenskega državljanstva, zainteresiranim za delo pri izvajalcih, pa bo svetoval zavod za zaposlovanje. V tem okviru zagotavljajo sredstva za tečaje slovenskega jezika za državljane tretjih držav, ki bi se zaposlili na obravnavanem področju, pa tudi za njihove družinske člane. Hkrati bo zavod pomagal izvajalcem v postopkih zaposlovanja tujcev.