Zaradi nizkih temperatur rumeno opozorilo za vso državo

Na agenciji za okolje (Arso) so napovedali, da bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Jutranje temperature bodo v mraziščih in ponekod na severu okoli - 12 stopinj Celzija. Drugod bo od - 9 do - 4, ob morju pa okoli - 2 stopinji Celzija. Zaradi nizkih temperatur so tako za ponoči in zjutraj izdali rumeno opozorilo za vso državo.