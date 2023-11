Na dvatisočaka v supergah, ki so mu zaradi mraza razpadle: podhlajen je sam poklical pomoč

Zjutraj so gorski reševalci s Konjskega sedla reševali tujega državljana, ki se je v gore odpravil že v torek in postavil bivak, v katerem je prenočil. Ob prihodu reševalcev je bil pohodnik močno podhlajen, na nogah pa je imel hude ozebline. Gorski reševalci so ga s helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico na nadaljnje zdravljenje.

Reševalci GRS Mojstrana in helikopter Slovenske vojske so z 2.020 metrov visokega Konjskega sedla reševali tujega državljana, ki je sam poklical pomoč. V gore se je odpravil že v torek, noč pa preživel v bivaku, ki si ga je postavil sam.

Ker ni imel ustrezne zimske opreme, je bil močno podhlajen, na nogah je imel hude omrzline, so na družbenem omrežju Facebook objavili reševalci Gorske reševalne zveze Slovenija. S fotografij, ki so jih posneli med reševalno akcijo, je razvidno, da se je pohodnik na dvatisočak odpravil v športnih copatih, ki so mu zaradi mraza razpadle.

Pohodnika so prepeljali v bolnišnico Jesenice. Ob tem na GRZS opozarjajo, da sta pozimi v gorah potrebna celotna zimska oprema in več znanja, teren je namreč veliko zahtevnejši in nevarnejši, saj so dnevi krajši, temperature pa nižje.