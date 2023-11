Najprej sneg in poledica, na Jadranu "potop", v petek pa neverjetna otoplitev

Vreme bo v prihodnjih dneh pestro, napoveduje meteorolog Rok Nosan na strani Meteoinfo Slovenija na Facebooku. Nekatere nižine lahko že jutri pobeli sneg, a ne za dolgo. Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

"Ponoči in jutri zjutraj bo dovolj hladno, da bo tudi nekatere nižine pobelil sneg. A zimskega veselja bo hitro konec, saj bo čez dan z močnim jugozahodnim vetrom dotekal občutno toplejši zrak in meja sneženja se bo že sredi dneva dvignila na nadmorsko višino okoli 1.500 metrov. Ker pa bodo marsikje po nižinah sprva še vztrajale negativne temperature, bo na izpostavljenih mestih mogoča poledica," so me drugim še zapisali na Meteoinfo Slovenija.

Kredarica, spletna kamera Foto: Arso

V petek dež, obilne padavine na Jadranu

V petek bo večinoma oblačno in deževno vreme, več padavin bo na jugu in zahodu države, napovedujejo pri agenciji za okolje.

Na strani Neurje.si na Facebooku opozarjajo na obilne padavine na Jadranu, ki ga, kot so zapisali, najverjetneje čaka "potop". "Skupna količina padavin do nedelje bo enormna, kar bo razlog za poplave na sosednjem Hrvaškem," še pišejo.

"Še zlasti močno bo deževalo v hribovitih krajih na zahodu in jugu Slovenije, kjer lahko pade več kot sto litrov dežja na kvadratni meter. K nam bo dotekal še toplejši zrak, zato bo snežilo le po najvišjih vrhovih," pa so objavili na Meteoinfo Slovenija.

"Močan jugozahodni veter, ki bo pihal v višjih legah, bo v petek čez dan prepihal tudi nekatere nižine in nam prinesel zelo visoke temperature za začetek decembra. Na jugovzhodu Slovenije in ob morju se lahko lokalno ogreje vse do 18 stopinj Celzija. Precej hladneje bo v zatišnih legah na severu in severovzhodu Slovenije, kjer bo le okoli 5 stopinj Celzija," še napoveduje Rok Nosan.

Portorož, spletna kamera Foto: Arso

V noči na soboto se bo meja sneženja začela spuščati

V soboto bo oblačno z rahlimi padavinami.

Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Blegoš, spletna kamera Foto: Arso