Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana bodo danes med 10. in 11. uro s prekinitvijo dela izvedli opozorilno stavko. Zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministrstvih in dodatek za blagajniško poslovanje. V času stavke bodo zagotavljali najnujnejše storitve, so sporočili z upravne enote.

Stavka zaposlenih na ljubljanski upravni enoti bo hkrati potekala na lokacijah Tobačna ulica 5, Linhartova cesta 13 ter na vseh krajevnih uradih Upravne enote Ljubljana. Pred stavbama na Tobačni in Linhartovi bodo organizirali tudi zbor delavcev.

V času prekinitve dela bodo zaposleni opravljali tiste naloge, ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja oziroma so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij, ter izpolnjevali mednarodne obveznosti.

Ajanović Hovnikova: Protest zaposlenih razumem "kot klic v sili"

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v izjavi za medije po torkovem srečanju s sindikati javnega sektorja dejala, da protest zaposlenih na ljubljanski upravni enoti razume "na neki način kot klic v sili". Po njenih besedah razmere niso tako črno-bele, element nezadovoljstva niso samo plače, ampak gre tudi za velike obremenitve zaposlenih, relativno star kader, nezmožnost privabljanja mlajših kadrov in veliko fluktuacijo zaposlenih.

S predstavniki sindikatov, ki zastopajo zaposlene na upravnih enotah, po ministričinih besedah iščejo rešitve. Toda parcialne rešitve niso mogoče, težave se lahko rešijo "izključno in samo s prenovo plačnega sistema", je poudarila.

Pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso mogoča

Tudi v dopisu ministrstva prejšnji teden so v odgovoru na napovedano stavko poudarili, da pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso mogoča ter da "glede na postavljene zahteve in čas, v katerem so posredovane, objektivno ni mogoče sporazumno rešiti konkretnega spora ne pred in ne med stavko".

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da s sindikati javnega sektorja že potekajo intenzivna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Glede izenačitve nazivov z uslužbenci ministrstev pa so navedli, da z izjemo načelnika zaposleni na upravnih enotah ne opravljajo tako zahtevnih nalog, da bi lahko dobili nazive, višje od višjega svetovalca.

Verk: Pogajanja med sindikati in vlado vse prej kot intenzivna

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk pa je v odgovoru ministrstvu zapisal, da bi kljub kratkemu času ministrstvo predstavnike sindikatov lahko pozvalo na pogajanja, "tako kot vladna stran vedno pozove na pogajanja prav vse močne poklicne skupine zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter policije".

Pogajanja med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pa so po njegovih besedah vse prej kot intenzivna, saj da se pogovarjajo predvsem o temeljih novega plačnega sistema, čeprav so se lani dogovorili tudi o vzporednih pogajanjih za odpravo plačnih anomalij v veljavnem sistemu plač.

Podporo zahtevam stavkajočih so z dopisom SDOS izrekli v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa.