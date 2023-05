Danes nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da jim bo vlada predstavila tudi v četrtek sprejete odločitve, ko je vladnim pogajalcem prižgala zeleno luč za nadaljevanje pogajanj in obenem ustanovila tri delovne skupine.

Vladni in sindikalni pogajalci so se na krovni ravni nazadnje srečali v začetku prejšnjega tedna. Govorili so med drugim o plačnih stebrih, napredovanjih in variabilnem delu plače ter dosegli soglasje na nekaterih področjih, na drugih pa razhajanja še ostajajo. Med pomembnejšimi odprtimi vprašanji ostaja primerjava med plačnimi stebri. Obe strani sta sicer pogovore prejšnji teden označili za konstruktivne.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je po koncu srečanja napovedala, da bo potek pogajanj predstavila vladi in izrazila pričakovanje, da bo vlada v nadaljevanju tedna podelila mandat za nadaljnje delo, kar je vlada storila na četrtkovi seji. Obenem je ustanovila tri delovne skupine, in sicer skupino za pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, v okviru katere bodo delovale še pogajalske skupine o posameznih plačnih stebrih, skupino za izračunavanje finančnih učinkov ter skupino za komuniciranje.

Sindikati od vlade pričakujejo, da jim predstavi svoj predlog odprave plačnih nesorazmerij

Pričakovati je, da bo vladna stran na današnjem srečanju sprejete sklepe predstavila sindikatom in da bo beseda tekla tudi o načinu nadaljnjega dela.

Medtem pa sindikati še vedno pričakujejo, da jim vlada predstavi svoj predlog odprave plačnih nesorazmerij. V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so v ponedeljek pojasnili, da to od vladne strani pričakujejo na današnjem srečanju. Dokler tega ne bo storila, se njihovi pogajalci ne bodo udeleževali srečanj delovne skupine o predlogih sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju.