Plačna pogajanja se nadaljujejo, sredina zdravstvena pogajanja odpovedana

Ponedeljkovo pogajalsko srečanje, na katerem so med drugim govorili o plačnih stebrih, napredovanjih in variabilnem delu plače, sta tako sindikalna kot vladna stran ocenili za konstruktivno. Foto: Ana Kovač

Vlada je danes obravnavala potek pogajanj o plačnem sistemu v javnem sektorju in simulacije finančnih učinkov, ki jih je predstavila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Na dopisni seji, ki pravkar poteka, pa naj bi vladnim pogajalcem podelila mandat za nadaljnje delo. Za sredo napovedana pogajanja v zdravstvu pa so odpovedali.

Z ministrstva za zdravje so zvečer sporočili, da so odpovedali za sredo napovedano sejo pogajalske komisije za pogajanja za oblikovanje plačnega stebra v zdravstvu in socialnem varstvu. "Glede na različne predloge in v skladu z izzivi centralnih pogajanj bo vlada sprejela mandat glede pogajanj. Pogajalska skupina mora preučiti predloge, pogajanja se bodo nadaljevala takoj, ko bo možno," so zapisali.

Ajanović Hovnikova o finančnih učinkih ni želela, a zatrdila, da so izračuni pripravljeni

Po njem pa je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik napovedala, da bo na današnji seji vlade predstavila, katera soglasja glede temeljnih vprašanj so dosegli in na katerih področjih so še razhajanja.

Ministrica sicer tudi pričakuje, da se bo vlada med nadaljnjimi pogajanji večkrat opredeljevala do izhodišč kot takih. O finančnih učinkih ni želela govoriti. Je pa zatrdila, da imajo pripravljene natančne izračune in da bo tudi to tema pogovorov na vladi, v katerih bodo predstavili tudi simulacije, kaj različne rešitve za prenovo plačnega sistema pomenijo v finančnem pogledu.

Počivavšek: Seja vlade bo mogoče prelomna

Tudi vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj pričakuje, da bo vlada danes "dala pozitivne signale za nadaljevanje oblikovanja plačnega sistema". Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek pa ocenjuje, da bo ta seja vlade izjemno pomembna, mogoče celo prelomna, "predvsem zato, ker ni več nobenega izgovora, s katerim bi bilo mogoče kakršnokoli krivdo za zavlačevanje prevaliti na sindikalno stran".

Sindikati sicer pričakujejo tudi začetek usklajevanj o višini regresa. Ministrica je napovedala, da bo vlada stališče do sindikalnega predloga glede regresa sprejela v pravem času, ni pa jasno, ali bo to že danes.