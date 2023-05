Sodniki in tožilci na skupnih pogajanjih o plačah z vladno stranjo

Predstavniki sodnikov in tožilcev so se danes prvič sestali na skupnih pogovorih o ureditvi plač z vladno stranjo. Predstavniki tožilcev menijo, da je vladni predlog prenizek, a mislijo, da bodo stališča lahko zbližali. V sodniških vrstah pa so pojasnili, da na temelju današnjih usklajevanj pričakujejo dopolnjen predlog ministrstva za javno upravo.

Predstavniki sodnikov in tožilcev, ki so se doslej z vladno stranjo sestajali ločeno, so se danes sestali na skupnem srečanju. Vodja posvetovalne skupine za odpravo plačnih nesorazmerij pri vrhovnem državnem tožilstvu Mirjam Kline je za STA pojasnila, da so bili predvsem zadovoljni, da jih je ministrstvo povabilo na sestanek istočasno s sodniki, za kar so si prizadevali že dlje časa. Tožilci so namreč na preteklih srečanjih večkrat izrazili pričakovanje, da jih vlada pri odpravi plačnih nesorazmerij obravnavala enako kot sodnike.

Na današnjem skupnem sestanku so tako usklajevali stališča oziroma poglede na uvrstitve v plačne razrede. "Menimo, da je poslani predlog prenizek predvsem v izhodiščnih stopnjah, za kolege, ki šele vstopajo v državnotožilsko organizacijo. Prenizek pa se nam zdi tudi predlagan odstotek za dodatek za nezdružljivost," je pojasnila Klinetova. V državnotožilski organizaciji po njenih besedah menijo, da bodo lahko svoja pričakovanja in predloge ministrstva za javno upravo zbližali.

Se jim bo uspelo dogovoriti do konca junija?

Vodja posvetovalne skupine za izboljšanje položaja sodnikov, ki je sestavljena iz predstavnikov Slovenskega sodniškega društva, Sodnega sveta in predstavnikov sodišč, Andrej Ekart pa je menil, da so današnji pogovori minili v konstruktivnem duhu, a še niso končani. "Na temelju današnjih usklajevanj bo ministrstvo za javno upravo pripravilo dopolnjen predlog prihodnje ureditve plačnega položaja sodnikov, ki ga bomo po prejemu proučili," je napovedal.

Kdaj se bodo sestali naslednjič, se še niso dogovorili. Pričakujejo pa, da se bodo o rešitvah dogovorili do konca junija in da bodo dogovori o plačah začeli veljati z novim letom, je pojasnila Klinetova.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa je po današnjem srečanju pojasnila, da je pogajalski proces še v teku in da pogajanja potekajo konstruktivno s ciljem zbliževanja stališč.

Predstavniki sodnikov in tožilcev se tako z vladno stranjo dogovarjajo o odpravi plačnih nesorazmerij, medtem pa ločeno potekajo še resorna pogajanja za zdravstvo in socialno varstvo. Hkrati pa vlada vodi tudi pogajanja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.