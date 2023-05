Vlada in sindikati znova o prenovi plačnega sistema

Vlada in sindikati se bodo danes znova sestali na pogajanjih. Tako kot pred tednom dni sta na dnevnem redu prenova plačnega sistema in odprava plačnih nesorazmerij. Danes naj bi tako nadaljevali razpravo, v okviru katere so nazadnje več ur namenili vprašanju plačnih stebrov. Sindikati ob tem pričakujejo tudi začetek usklajevanj o regresu.

Prejšnji ponedeljek, ko so pogajanja potekala skoraj osem ur, se je zataknilo pri vprašanju plačnih stebrov, v okviru katerih naj bi se v novem sistemu urejala plačna razmerja po dejavnostih. Kot je ob koncu ugotavljala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, je bil učinek minimalen, če sploh.

Nazadnje naj bi se načeloma strinjali o vzpostavitvi plačnih stebrov, še vedno pa ni konsenza, katere specifike bi v njihovem okviru urejali. Medtem ko je za vladno stran ključna primerljivost znotraj posameznega stebra, si večina sindikatov želi, da se primerljivost vzpostavi ne le znotraj stebra, ampak tudi med njimi. Pričakujejo tudi, da bodo stebri oz. specifike znotraj posameznih stebrov urejeni v kolektivnih pogodbah.

Ob tem v sindikatih peričakujejo vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. Ministrica pa je nazadnje pojasnila, da nesorazmerja ugotavljajo prvenstveno v odnosu do zdravstva in socialnega varstva, anomalije pa tudi drugod, ne le v plačnem delu. Sindikate so zato pozvali, da se opredelijo, ali bi izhajali tega, kar je znano sedaj, ali bi počakali, kaj bo dogovorjeno v zdravstvu in socialnem varstvu, in nato izhajali iz tega.

Sindikati pričakujejo tudi začetek usklajevanj o regresu

Še eno vprašanje, o katerem bi sindikati želeli začeti usklajevanja, je višina letošnjega regresa za letni dopust. Sindikalni pogajalski skupini sta usklajen predlog minuli teden posredovali vladni strani. Med drugim za najnižje plačane javne uslužbence predlagajo regres v višini 1503,36 evra.

Tako naj bi predlagali, da se tudi usklajevanja o regresu uvrsti na dnevni red današnjih pogajanj. Stališče ministrice sicer je, da gre za vprašanje, ki ne sodi v okvir pogovorov o prenovi plačnega sistema, in naj bi se o tem usklajevali ločeno.