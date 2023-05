Sindikati zdravstva in socialnega varstva vladi predstavili protipredloge

Vladna stran ter predstavniki sindikatov zdravstva in socialnega varstva so danes nadaljevali pogajanja o oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra. Sindikati so danes predstavili svoje protipredloge, ki naj bi jih vlada do prihodnjega tedna finančno tudi ovrednotila.

Predstavnik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Bojan Kostić je v izjavi za medije po pogajanjih dejal, da so danes ponovno predstavili svoje "videnje delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov in način, kako bomo nagrajevali tiste, ki bodo delali več".

Zdravniške plače bi v Fidesu določali v razmerju do povprečne plače, na primer s triinpolkratnikom povprečne plače za starejšega zdravnika specialista. V Fidesu pričakujejo, da se bo vlada do njihovega predloga finančno opredelila.

Sindikata zdravstva in socialnega varstva ter delavcev v zdravstveni negi sta pripravila skupni predlog. Kot je pojasnila predsednica sindikata zdravstva Irena Ilešič Čujovič, predlog ne izhaja samo iz urejanja plačnega sistema, temveč tudi širše. "Iskali smo vse možnosti stimulacije za to, da bi se zaposleni odločali ostati v tem sistemu oziroma da bi se vanj ponovno vključili," je pojasnila.

Vlada naj pripravi popoln predlog

Tako se njihovi predlogi dotikajo tudi dodatkov v nočnem, nedeljskem in prazničnem času, za katere menijo, da bi morali biti v nominalni vrednosti, torej ne v odstotku plače. Kot dodaten bonus vidijo tudi možnost 24-urnega varovanja otrok zaposlenih v zdravstvenem in socialnem varstvu.

Po njenih besedah je zdaj na vrsti vlada. Ta mora predstaviti popoln predlog, ki bo vključeval vse zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, vključno s plačnima skupinama J in B.

Ob tem se je dotaknila tudi dogajanja ob centralnih pogajanjih. "Nekako ne vidimo tega vzporednega teka, ki bi moral biti, torej odprave nesorazmerij v celotnem javnem sektorju in posebej po resorjih," je dejala. "Za zdaj smo mi v zdravstvu in socialnem varstvu poskusni zajček za vse. Ne vidimo, da bi bilo to smiselno, sploh zato, ker nam bo zmanjkalo časa ali pa bo vladi zmanjkalo časa za vse preostale resorje. Ne bi pa želeli ostati edini v sistemu, ki smo se nekaj dogovorili, ker menimo, da nismo izjema," je še opozorila.