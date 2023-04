Vlada odpovedala pogajanja s Fidesom. "Pogovori izgubljajo smisel."

V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so se danes kritično odzvali na potezo vlade, ki je odpovedala današnji in prihodnji termin pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo. Ob tem zdravniške organizacije od vladne strani zahtevajo, da še v tem mesecu predstavi celovit predlog vsebin stebra, vključno s tarifnim delom. Vladna stran po mnenju sindikatov v zdravstvu in socialnem varstvu ne razume pomena iskanja rešitev

Danes, kot vsako sredo že nekaj tednov, naj bi namreč potekala pogajanja predstavnikov vlade ter reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva o plačnem stebru, a jih je vladna stran odpovedala. Kot so v Fidesu zapisali v sporočilu za javnost, je vlada odpovedala tudi naslednji termin, s pojasnilom, da je naslednji dan praznik.

Namesto usklajevanja detajlov, odpovedi s strani vlade

"Pogovori, v katerih se postavljajo termini le zato, da se kršijo, izgubljajo smisel. Dva meseca in pol od začetka pogajanj, pol meseca po roku za predstavitev rešitev, ko bi morala biti usklajena rešitev že vložena, vlada aktivnosti odpoveduje. Glede na začrtan rok, 1. junij, bi morali zadnji mesec usklajevati le še detajle. Namesto tega ostajamo brez osnovnih obrisov, kako naj bi bil videti nov plačni sistem v zdravstvu in socialnem varstvu," so opozorili.

Kot so dodali, se zavedajo, da naloga odločevalcev ni lahka, zato so zdravniške organizacije na podlagi podatkov vladne strani pripravile konkretne predloge. Vlada nanje ni odgovorila, prav tako ni predstavila svojih rešitev glede vsebinskega in tarifnega dela.

Po njihovem mnenju vsak dan ohranjanja trenutnega stanja "stopnjuje njegovo degradacijo", ki se odraža v odhodih zdravnikov, zobozdravnikov in preostalega zdravstvenega kadra po celotni državi. "Da bi ustavili ta trend, bo treba pripraviti bistveno več od kozmetičnih popravkov dokazano nekonkurenčnega enotnega plačnega sistema, na katere napeljujejo do sedaj predstavljene posamezne vladne rešitve," so zapisali.

Zdravniške organizacije zahtevajo, da vladna stran še v tem mesecu predstavi celovit predlog vsebin zdravstvenega plačnega stebra, vključno s tarifnim delom. "S tem bo dan jasen signal prebivalstvu in zaposlenim v zdravstvu, v katero smer bo šel javni zdravstveni sistem. S tem bo olajšana odločitev vsem tistim, ki še vztrajajo v sistemu z upanjem na obljubljene spremembe," so sklenili.

Vladna stran ne razume pomena iskanja rešitev

Tako kot zdravniški sindikat Fides so tudi drugi reprezentativni sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu nezadovoljni, ker je vladna stran odpovedala termin pogajanj o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo za danes in prihodnji teden. To potezo vidijo kot izraz nerazumevanja o pomenu, ki ga ima iskanje rešitev za ureditev razmer.

Vladna stran jih je po več kot dveh mesecih pogajanj, v katerih še vedno niso prejeli celovitega vladnega predloga glede odprave anomalij in glede koncepta za ureditev plač in drugih pravic in obveznosti v zdravstvu in socialnem varstvu, o odpovedi pogajanj obvestila v torek popoldne. Naslednja seja naj bi bila sklicana šele 3. maja. Kot razlog za odpoved današnjega termina je vladna stran navedla interpelacijo vlade, za odpoved termina naslednji teden pa več vnaprej napovedanih odsotnosti zaradi 27. aprila, dneva boja proti okupatorju, je zapisala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič.

Po njenih besedah razumejo, da je treba termine pogajanj prilagajati. A hkrati poudarjajo, da z vladne strani niso prejeli predloga za uskladitev katerega drugega termina seje. Ob tem opozarjajo, da časovna stiska, v kateri se bodo zaradi zamika pogajanj zagotovo znašli, ne bo pozitivno vplivala na kakovost dogovorjenega. Posvarili so, da ne bodo prevzeli bremena za nastali položaj, saj je odgovornost samo na vladni strani.

Zagotavljajo, da so pripravljeni še vnaprej tvorno sodelovati pri postavljanju novega plačnega sistema v zdravstvu in socialnem varstvu znotraj sistema plač v javnem sektorju, ki bo zagotavljal ustreznejše vrednotenje dela vseh zaposlenih v dejavnosti, strokovnih delavcev, podpornih služb in direktorjev. A poudarjajo, da sta za vsak dogovor potrebna najmanj dva sogovornika.