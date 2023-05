Sindikati pričakujejo vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij

Danes bodo sledila osrednja pogajanja, torej vladne strani z vsemi reprezentativnimi sindikati, kjer bodo pogledali delo, opravljeno v okviru delovne skupine. Čeprav ta po oceni vodij sindikalnih pogajalskih skupin Jakoba Počivavška in Branimirja Štruklja delo opravlja strokovno in konstruktivno, pa sta v napovedih, da bi do dogovora lahko prišli do konca junija, precej zadržana.

Opozarjata namreč, da bi vzporedno morala teči pogajanja za odpravo obstoječih plačnih nesorazmerij, a vladnega predloga glede tega, kljub drugačnim napovedim, še nimajo. Pričakujejo, da jih ga bo vladna stran predstavila danes.

S tem je povezano tudi vprašanje pogajanj po resorjih. Za zdaj namreč potekajo le pogajanja o vzpostavitvi stebra za zdravstvo in socialno varstvo. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, pa o oprtih vprašanjih potekajo delovni sestanki.

Danes se bodo sestali s predstavniki sodne veje oblasti. Sestanek bo namenjen odpravi nesorazmerij pri plačah sodnikov, pri čemer je po navedbah ministrstva v okviru oblikovanja funkcionarskega stebra sicer predviden tudi dialog s preostalimi funkcionarji.