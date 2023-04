Krik na pomoč: dostavljavci Wolta in Glova povezani v sindikat

Pod okriljem sindikata Mladi plus je v Sloveniji zaživel sindikat dostavljavcev. Trenutno združuje več kot sto dostavljavcev, ki delo opravljajo za platformi Wolt in Glovo. Za organizacijo sindikata so se odločili zaradi slabih pogojev dela in vedno nižjega plačila za opravljeno delo, so izpostavili na današnji novinarski konferenci.

"Na slabe razmere dostavljavk in dostavljavcev smo že večkrat opozarjali. Glavni povod za sindikalno organiziranje je bilo dodatno poslabšanje njihovega položaja, istočasno pa tudi vodstvi teh dveh platformnih podjetij ne upoštevata dostavljavcev," je na predstavitvi sindikata v Ljubljani pojasnila predstavnica sindikata Mladi plus Mojca Žerak.

Zahtevajo boljše delovne pogoje

Člani sindikata od vodstev podjetij Wolt in Glovo zahtevajo, da sindikat dostavljavcev prepoznata kot edinega legitimnega in relevantnega deležnika v pogovorih glede zadev, ki vplivajo na delo dostavljavcev. Obenem vodstvi podjetij pozivajo, da nemudoma pristopijo h kolektivnim pogajanjem o izboljšanju delovnih pogojev dostavljavk in dostavljavcev.

"Vzpostaviti želimo socialni dialog ter sprejeti kolektivno pogodbo, ki bo urejala in izboljšala položaj dostavljavcev," je dejala.

V sindikat je trenutno včlanjenih več kot 100 dostavljavcev, število pridruženih pa se stalno povečuje. To po besedah Žerakove kaže na potrebo po sindikalnem organiziranju dostavljavcev, ki do zdaj niso imeli svoje organizacije, ki bi zastopala njihove skupne interese.

Sprememba plač kaplja čez rob

Dostavljavci opravljajo delo v vseh vremenskih pogojih, vse dni v tednu, tudi za praznike, delovnik pa poteka od osmih zjutraj do treh zjutraj, je opozoril dostavljavec hrane za obe podjetji in član sindikata dostavljavcev Janez Peterlin. Kaplja čez rob, ki je vodila v vzpostavitev sindikata, je bila enostranska sprememba plačilnega sistema pri obeh podjetjih pred dvema mesecema.

V okviru sprememb so znižali obračun na kilometrino za več kot polovico, kar v praksi pomeni, da se je dostavljavcem dohodek znižal za med 20 in 30 odstotkov, je poudaril.

Po podatkih sindikata dostavljavcev je povprečen bruto zaslužek dostavljavca 11 evrov na uro. Če se upošteva, da ima mesec 21 delovnih dni, to pomeni 168 ur, povprečen dostavljavec na mesec zasluži okoli 1.848 evrov bruto. "Ko odštejemo 500 evrov prispevkov, ki jih moramo plačevati dostavljavci, ki večinoma delamo kot samostojni podjetniki, 200 evrov amortizacije prevoznega sredstva, 300 evrov stroškov za bencin in stroške prehrane, na koncu pridemo do neto zaslužka v višini 648 evrov," je ponazoril Peterlin.

"Vse, kar želimo, je, da smo slišani in upoštevani, da smo kot delavci in delavke prepoznani kot partnerji v tem procesu, da se z nami pogajajo in da skupaj izboljšamo delovne pogoje," je dejal ter Wolt in Glovo pozval k začetku pogajanj. Foto: STA

O ustanovitvi sindikata dostavljavcev so obe podjetji obvestili danes zjutraj. Naslednji teden, 25. aprila, pa bodo člani sindikata vodstvoma obeh podjetij predali svoje zahteve, je pojasnil član sindikata in dostavljavec za obe platformi Kristijan Kitner.

"Če vodstvi ne bosta pripravljeni na pogovore s sindikatom, bomo primorani stopnjevati sindikalne aktivnosti," je opozoril.

ZSSS: To je krik na pomoč

Izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je ustanovitev sindikata dostavljavcev označil za krik na pomoč. "Ti dostavljavci enostavno ne vidijo drugega izhoda, kot da se sindikalno povežejo in skupaj zahtevajo osnovne delavske pravice," je pojasnil in tudi sam delodajalca pozval k socialnemu dialogu.

"Pričakujemo, da bo odziv Wolta in Glova pozitiven, v nasprotnem primeru bomo menili, da podpirata novodobno suženjstvo," je bil jasen Zorko.

Na slabe pogoje je med drugim opozorila dostavljavka Katarina, ki je lani v Slovenijo prišla iz Ukrajine. Kot je izpostavila, brez znanja slovenščine težko dobi drugo službo, vendar zaradi narave dela nima ne časa ne denarja za tečaje jezika.