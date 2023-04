Macron: Razumem vašo jezo, a reforma je nujna

Nihče ne more ostati gluh ob jezi protestnikov, je v televizijskem nagovoru državljanom dejal Macron, ki je v soboto podpisal zakon o sporni pokojninski reformi. Ključne elemente reforme, med drugim dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, je pred tem v petek potrdil ustavni svet.

Macron je nocoj izrazil obžalovanje, da glede sprememb ni bilo mogoče najti soglasja, ter priznal, da razume zaskrbljenost in nasprotovanje državljanov, a da je zaradi povečanja števila upokojencev zvišanje upokojitvene starosti nujno.

Glede protestov, ki so se v Franciji razplamteli proti reformi, je dodal: "Nihče, še posebej jaz, ne more ostati gluh ob tej zahtevi po socialni pravičnosti."

Nadaljnja pogajanja za večjo socialno pravičnost

"Odgovora ne moremo najti niti v togosti niti v ekstremizmu," je dejal francoski predsednik in dodal, da bodo njegova vrata vedno odprta za pogovore s sindikati. Pogajanja se bodo osredotočila na potrebo po izboljšanju dohodkov zaposlenih, napredovanju v karieri, boljši delitvi bogastva, izboljšanju delovnih pogojev in pomoči pri prekvalifikaciji, je dejal po poročanju AFP.

Francoska vlada je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona, uradno napovedala v začetku leta. Njen sprejem naj bi bil nujen, sicer da se bo pokojninski sistem v državi sesul.

Reforma na ulice pognala stotisoče protestnikov

Spremembe, zlasti dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let in daljše obdobje vplačevanja v pokojninsko blagajno, so nemudoma spravile na noge sindikate in v zadnjih mesecih so stavke in protesti, ki so se pogosto sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili številna področja javnega življenja.

Ob velikem pritisku je vlada po prvotni potrditvi v senatu sredi marca reformo sprejela s pomočjo posebnih ustavnih pooblastil in brez glasovanja v spodnjem domu parlamenta, kjer naj bi ji za potrditev zmanjkalo nekaj glasov.

Sledili so novi protesti z več sto tisoč udeleženci - na zadnjih minuli četrtek se je po oceni policije zbralo 570.000 ljudi, nekaj manj kot na predhodnih. Prav za danes so sindikati pozvali k novim demonstracijam.