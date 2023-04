Macron tarča protestnika, a so ga varnostniki zbili na tla #video

Incident se je zgodil, ko je Macron prispel na dogodek na Univerzi v Amsterdamu. Protestnika, ki je tekel proti predsedniku, so varnostniki podrli na tla, še preden ga je dosegel, poroča Reuters.

Mad Macron’s visit to the University of Amsterdam started with a protester who sang the beginning of Macron’s favourite song: “we are here, even if Macron doesn’t like it we are here…” before he was tackled & arrested. #MacronDehors

