Francozi se ne ustavljajo: znova množično na ulice proti pokojninski reformi #foto

Sporna pokojninska reforma predsednika Emmanuela Macrona je na ulice francoskih mest danes znova pognala več deset tisoč ljudi. Sindikati, ki so že dvanajstič po vrsti pozvali k protestnim shodom po državi, pričakujejo od 400 tisoč do 600 tisoč udeležencev.

Protestniki so v okviru vsenacionalne akcije zasedli ceste, železniške proge in rafinerije.

12. dan protestov v Franciji Foto: Reuters

V Parizu so znova začeli stavkali smetarji. Sindikat CGT je zagrozil, da bodo prestolnico spremenili v javno smetišče, dokler reforma ne bo umaknjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V pripravljenosti je 11.500 policistov, od tega 4.200 samo v Parizu, saj v francoski prestolnici na protestih pričakujejo tudi okoli 1.500 anarhistov in radikalcev. Foto: Reuters

Več spopadov in nasilja, trgovine in banke zaščitili

Protesti, ki so bili sprva več tednov mirni, so se v zadnjem obdobju večkrat sprevrgli v nasilje in spopade s policijo. V Parizu so tako banke in trgovine z luksuznim blagom svoje izložbe preventivno zaščitile z lesenimi opaži.

Protestniki so v Parizu danes vdrli na sedež francoskega podjetja za prodajo luksuznega blaga LVMH, ki je v lasti najbogatejšega Zemljana, Francoza Bernarda Arnaulta, in tam prižigali petarde. Pozvali so k odložitvi načrtov vlade o pokojninski reformi, ki dviguje upokojitveno starost z 62 na 64 let, in menili, da bi namesto tega morala bolj obdavčiti bogate.

Foto: Reuters

Iz Nantesa in Rennesa so medtem poročali o spopadih med protestniki in policijo, poroča dpa.