Pogajanja o plačnem stebru zdravstva: sindikati kritični do zadnjega vladnega predloga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po premoru bodo danes za pogajalsko mizo znova sedli predstavniki vlade in sindikatov, ki se pogajajo o plačnem stebru zdravstva. Na mizi bo zadnji vladni predlog, ki so ga sindikati zdravstva in socialnega varstva pred prazniki dobili skupaj s tarifnim delom. Sindikati so se nanj sicer že odzvali kritično, saj naj bi bil nepopoln in neustrezen.

Vlada je pogajanje o novem plačnem stebru v zdravstvu, ki potekajo ob sredah dopoldne, za zadnji dve sredi odpovedala. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc je kot razloga tedaj navedel, da je bila 19. aprila v državnem zboru ves dan razprava ob interpelaciji vlade, 26. april pa je bil predpraznični dan, ko so številni posamezniki "z vseh strani" že vnaprej napovedali odsotnost.

Je pa ministrstvo izpolnilo napovedi in sindikalni strani še pred prazniki poslalo nov predlog. Ostrc je ob njegovi napovedi dejal, da večjih konceptualnih razlik v predlogih ne pričakuje, saj so se s sindikati o vsebini pogajanj dogovorili na njihovem začetku. Zagotovil pa je, da časovnica oblikovanja zdravstvenega plačnega stebra do 30. junija ostaja nespremenjena.

V sindikatih so do predloga kritični

A se njegov optimizem, kot kaže, ni uresničil. V sindikatih so do predloga kritični. Predsednik Fidesa Damjan Polh je namreč pred prazniki dejal, da jih gradivo vladne pogajalske skupine, ki so ga prejeli, krepko oddaljuje od poti, s katero bi preprečili nadaljnji razkroj javnega zdravstva.

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič pa je navedla, da je predlog nepopoln, saj da ne vsebuje predlogov glede plačnih skupin B, F in J, torej direktorjev in strokovnih ter tehničnih delavcev.