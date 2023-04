Pripravlja se predlog zakona glede 30-urnega delovnika in obvezne božičnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihodnjih dneh se bodo nadaljevala pogajanja o delovni zakonodaji. Po neuradnih informacijah se ministrstvo za delo še vedno zavzema za obvezno božičnico in doseg soglasja glede 30-urnega delovnika, so zapisali na MMC RTVS. Novosti napovedujejo tudi pri agencijskem delu. Pogajalci podrobnosti ne želijo deliti z javnostjo.

Osnovna izhodišča pogajanj o delovni zakonodaji so povezana z uveljavitvijo dveh direktiv, ki urejata delovne razmere, ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

Božičnica in 30-urni delavnik

Predlog Luke Mesca, s katerim je že lani septembra razburil gospodarstvo, je, da bi "bil vsak delavec upravičen do letnega plačila poslovne uspešnosti najmanj v višini minimalne plače", kar poenostavljeno pomeni obvezno izplačilo božičnice.

Poleg tega obravnavajo napoved o uzakonitvi možnosti 30-urnega polnega delovnika. Glede na veliko pomanjkanje kadrov, zaradi česar se razmerje moči med delodajalci in delavci spreminja, naj bi bilo mogoče možnost krajšega polnega delovnega časa videti tudi kot ukrep za ohranjanje zaposlenih.

Spremembe na področju agencijskega dela

Poleg tega se novosti obetajo pri agencijskem delu. "Praksa ZDR-1, sprejetega pred desetimi leti, je pokazala, da tudi če je delavec pri agenciji zaposlen za nedoločen čas, to ni nobeno zagotovilo za njegovo socialno varnost in kontinuiteto delovnega razmerja," je pojasnil predsednik Konfederacije 90 Peter Majcen.

Kot je za Radio Slovenija povedal državni sekretar na ministru za delo Dan Juvan, so na pogajanjih odprte točke glede spremembe definicije agencijskega dela, pravic delavcev in omejitev pri uporabnikih ter pravil glede tega, katere delavce lahko napotujejo slovenske agencije v primerjavi s tem, katere delavce lahko napotujejo agencije v tujini. Pri delodajalcu lahko zdaj dela 25 odstotkov delavcev iz agencije, po predlogu ministrstva naj bi po neuradnih informacijah delež omejili na 15 odstotkov.

Delodajalci sicer vztrajajo pri bolj fleksibilnem trgu dela. "Le na tak način bomo, tudi ko se približujemo vsem pravicam, ki jih imajo v drugih državah naši zaposleni, omogočili tudi delodajalcem, da so bolj fleksibilni, da lahko zaposlijo in seveda tudi odpuščajo," je pojasnil predsednik OZS-ja Blaž Cvar.

Zakon o delovnih razmerjih bi v državnem zboru lahko obravnavali poleti.