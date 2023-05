Minister Bešič Loredan napovedal višje plače

"Slovenske družinske zdravnice in zdravniki si za opravljanje svojega poslanstva in predano delo zaslužite tudi ustrezno plačilo. Na ministrstvu za zdravje smo zato predvideli dodatno, 20-odstotno povišanje plačila vsem specializantom družinske medicine, dodatno nagrajevanje za večje število opredeljenih ter spodbude za opravljanje dodatnega dela," je v poslanici ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov zapisal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

"Družinska medicina ima osrednjo vlogo v našem zdravstvu, saj predstavlja prvo stopnjo obravnave naših prebivalk in prebivalcev, zato je prav izboljšanje pogojev za delo in razbremenitev družinskih zdravnic in zdravnikov eden izmed prednostnih ciljev ministrstva za zdravje," je zapisal Bešič Lordan in dodal:

"Za ureditev področja problematike družinske in urgentne medicine ter absentizma smo pripravili ustrezen zakonski okvir, ki ga bomo v javno presojo posredovali še pred poletjem, z njim pa želimo ponovno opredeliti time družinske medicine, doseči administrativne razbremenitve in vzpostaviti regionalne mreže na temelju območnih enot ZZZS."

"Še naprej si bomo prizadevali za sistemske spremembe"

Na ministrstvu za zdravje si bodo po njegovih besedah še naprej prizadevali za sistemske spremembe, ki bodo zagotovile dostopnost do primarnega zdravstvenega varstva že z obstoječim kadrom, ob tem pa bodo, kot je zatrdil, z dodatki za izbiro specializacije iz družinske medicine spodbujali mlade zdravnice in zdravnike k vključitvi v time družinske medicine.

Poudaril je, da se zavedajo, kako zelo pomembno je, da imajo družinski zdravniki dovolj časa za delo s pacienti, zato bodo z zakonom o zdravstvenem informacijskem sistemu oklestili administrativne obveznosti, ki družinske zdravnike "v sedanjem sistemu pretirano obremenjujejo".

Minister: Verjamem, da bomo rešili vse izzive

Kot je zapisal, si slovenske družinske zdravnice in zdravniki za opravljanje svojega poslanstva in predano delo zaslužijo tudi ustrezno plačilo, zato so na ministrstvu za zdravje predvideli dodatno, 20-odstotno povišanje plačila vsem specializantom družinske medicine, dodatno nagrajevanje za večje število opredeljenih ter spodbude za opravljanje dodatnega dela.

"Urediti moramo torej kar nekaj področij, ki se jim v preteklosti nismo dovolj posvečali. Verjamem, da bomo skupaj in v sodelovanju rešili vse izzive. Zaradi vašega predanega in nesebičnega dela imajo namreč naši prebivalci kljub velikemu kadrovskemu pomanjkanju zagotovljeno strokovno in kakovostno zdravstveno oskrbo. Skupaj bomo poskrbeli, da bo tako tudi v prihodnje," je sklenil.