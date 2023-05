Bešič Loredan: Medicinske sestre so nezamenljive

Danes obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester, s katerim združenja medicinskih sester po svetu opozarjajo na svetovno pomanjkanje medicinskih sester in na etičen odnos do migracijskih politik znotraj poklica. V zbornici zdravstvene nege politične odločevalce pozivajo, da je treba poskrbeti za zadržanje kadra in mu izboljšati delovne pogoje.

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice so hrbtenica zdravstvenega sistema in igrajo ključno vlogo v oskrbi bolnikov v času stiske. So najštevilčnejša poklicna skupina in ob bolniku skozi celoten proces zdravstvene obravnave, je v poslanici med drugim izpostavil Bešič Loredan.

Po ministrovih besedah je ob mednarodnem dnevu medicinskih sester ključno, da se zavedamo tudi pomena vlaganja v sam poklic zdravstvene nege. Medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam moramo zagotoviti dostop do celovitega izobraževanja, stalnega strokovnega razvoja in ustreznih delovnih pogojev, je poudaril.

"Naša skupna odgovornost je, da na vseh področjih zdravstvene nege zagotovimo orodja in vire, ki jih zaposleni potrebujejo za kakovostno, integrirano, kontinuirano in celovito zdravstveno obravnavo bolnikov," je izpostavil.

Ob tem se je medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam po vsem svetu zahvalil za njihovo predanost zdravstveni negi ter izpostavil, da naj današnji mednarodni dan medicinskih sester služi kot opomnik družbi na njihovo nezamenljivo vlogo.