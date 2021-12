Za zadostno precepljenost na pomoč tudi 200 zobozdravnikov

Več kot 200 zobozdravnikov, tako zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih kot koncesionarjev in zasebnikov, je pripravljenih pomagati v cepilnih centrih in na mestih za testiranje. Glede na potrebe so že vključeni v delo, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Krunoslav Pavlović.

Pavlović je pojasnil, da so v začetku novembra pri odboru za zobozdravstvo potrdili kompetence zobozdravnikov za testiranje in cepljenje. S tem so po njegovih besedah želeli pomagati zdravstvenemu kadru pri cepljenju proti covid-19 in izvedbi testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Pri tem pomagajo zunaj svojega rednega delovnega časa, da ne bi podaljšali čakalnih dob v zobozdravstvu.

Član odbora za zasebno dejavnost in zobozdravnik Matej Praprotnik je ob tem poudaril pomen skupnega nastopa celotnega zdravstva pri obvladovanju epidemije covid-19. Zato so tudi oblikovali obrazec, prek katerega so zasebniki in koncesionarji ponudili pomoč. Po njegovih besedah se je prijavilo okoli 300 zdravnikov, zobozdravnikov in medicinskih sester, ki se glede na potrebe vključujejo v delo. Prav tako je bilo nekaj pobud zdravnikov, ki so se mimo seznama in koordinatorjev povezovali neposredno z izvajalci na lokalni ravni, je dodal.

Svoje izkušnje z delom pri vključevanju v cepljenje in testiranje so predstavili tudi nekateri zobozdravniki. Medtem ko so v to delo redno vključeni koprski zobozdravstveni timi, na soboškem koncu trenutno ni potrebe po pomoči petih koncesionarjev, ki so izkazali pripravljenost pomagati.

Med akcijo Cepilni dnevi cepljenje tudi ponoči

Zobozdravnica Vasja Degrassi iz koprskega zdravstvenega doma je ob tem poudarila, da opaža, da se njeni bolniki lažje odločijo za cepljenje proti covid-19, ko jim pove, da tudi sama sodeluje pri cepljenju.

Zobozdravniki in člani zobozdravstvenih timov bodo sodelovali tudi pri izvedbi akcije Cepilni dnevi, ki bo s podaljšanim delovnim časom cepilnih centrov potekala od 19. do 23. decembra. V vsaki statistični regiji bodo v enem cepilnem centru cepili tudi ponoči. Cepiti se bo dalo brez predhodnega naročanja, na voljo pa bodo vsa cepiva, prednostno cepivi Pfizerja in Moderne, vektorski cepivi pa na zahtevo posameznika.