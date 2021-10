Huda stiska v jeseniški bolnišnici

Splošna bolnišnica Jesenice se spoprijema z zelo hudim pomanjkanjem kadrov zdravstvene nege. To že občutijo tudi bolniki, namesto 200 jih lahko v bolnišnici sprejmejo in oskrbijo le 170. Kadre brez večjega uspeha iščejo na različne načine, zdaj se prek družbenih omrežij s prošnjo za pomoč obračajo tudi na dijake in študente.

Jeseniška bolnišnica ima objavljene razpise za približno 50 prostih delovnih mest, od tega največ za zdravstveno nego, nekaj pa tudi za zdravnike, zlasti radiologe. Da bi delo lahko normalno potekalo, bi v bolnišnici ob trenutnih 340 potrebovali še 40 medicinskih sester, je povedala vodja službe za organizacijo in kadre v bolnišnici Tatjana Tušar.

Trenutno največ zaposlitev ponujajo za določen čas, saj imajo težave z nadomeščanjem porodniških in daljših bolniških odsotnosti. Te pa so tudi posledica izčrpanosti kadra, zato se v bolnišnici vrtijo v začaranem krogu. Hkrati so pogoste odpovedi, saj sestre raje odhajajo na enako ali celo bolje plačana delovna mesta v ambulante z bistveno boljšimi delovnimi pogoji, brez dela ob koncih tedna in ponoči.

V urgentnem centru trenutno manjka deset diplomiranih medicinskih sester, delajo zgolj s 30 zaposlenimi, v delo pa se vključujejo tudi specialistične kirurške ambulante, tako da jih je skupaj 45. Kljub vsemu ne morejo zadostiti standardom. V opazovalnici, kjer bi moralo biti pet sester, tako delajo le štiri, če je kdo odsoten pa celo le tri in pripravnik ali študent, je orisala glavna sestra urgentnega centra Nada Macura Višić in opozorila, da je to res skrajni minimum.

Zaposleni mesečno naredijo 40 nadur

Zaposleni so preobremenjeni in mesečno delajo okoli 40 nadur. "Vendar izplačilo nadurnega dela ljudem ne pomeni več veliko, želijo si predvsem več prostega časa," je izpostavila Višićeva. Rešitev na daljši rok tako ne bi bil le dvig plač. Nujni so sistemske ureditve in povečanje vpisa na srednjih šolah ter fakultetah, za kar je treba narediti te šole privlačnejše, je ocenila Tušarjeva.

Višićeva upa, da bolniki teh kadrovskih težav ne občutijo. "Verjetno pa opažajo, da so sestre ves čas slabe volje, ni nasmeha in prijaznosti. Vidi se, da so utrujene," je pojasnila. "Tako slabo, kot je zdaj glede pomanjkanja kadra, še ni bilo," je opozorila tudi strokovna direktorica bolnišnice Anja Jovanovič Kunstelj in dodala, da žal ne gre le za začasen problem, ampak je ta iz leta v leto večji.

To povzroča težave pri izvajanju programa in zdravstvenih storitev. "Vsakodnevno se pogovarjamo o tem, ali omejevati elektivni program na račun najnujnejših obravnav. Vendar tudi na elektivnem so bolniki s hudimi težavami, ki že dolgo čakajo na obravnavo," je pojasnila Jovanovič Kunstljeva in dodala, da imajo podobne težave tudi druge slovenske bolnišnice.

Kader "kradejo" drugim bolnišnicam

V jeseniški bolnišnici so kadre v preteklosti iskali prek agencij, vendar na trgu kadra enostavno ni, lahko ga le "krademo" drug drugemu, je povedala Tušarjeva. Praktično so izčrpali vse možnosti, zato se zdaj prek družbenih omrežij obračajo na dijake in študente zdravstvene nege. Že dlje časa jim sicer nudijo tudi štipendije, katerih število praktično ni omejeno, saj je ponudbe vedno več od interesa.

"Ti mladi so za nas zelo dobra naložba," je vlaganje v razvoj prihodnjega kadra pojasnila Tušarjeva. Trenutno štipendirajo devet dijakov in šest študentov. Mesečna štipendija za dijake znaša od 75 do 125 evrov, za študente pa od 160 do 320 evrov, odvisno od ocen. Nudijo jim tudi opravljanje prakse in interna izobraževanja ter jih želijo čim bolj vključevati v proces dela.

To je tudi za dijake in študente dobrodošlo, saj si naberejo veliko izkušenj. Višićeva je spomnila, da jim je v času epidemije že priskočilo na pomoč nekaj študentk, ki so se potem vrnile v šolski proces. "Tisti, ki pridejo k nam, so zadovoljni, ker pri nas niso le nekdo, ki bo nekaj nekam nesel ali nekoga nekam peljal, temveč dejansko delajo in so del tima," je poudarila Višićeva.