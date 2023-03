Bešič Loredan: 1. januarja 2026 bo vse drugače

Kot je še dejal Bešič Loredan, se na ministrstvu pogovarjajo, ali bo po koncu zdravstvene reforme še potrebovali toliko direktoratov in sektorjev. Alternativa so zahodne države, kjer imajo urejene neodvisne agencije, ki niso povezane s politiko. "To je tako imenovana depolitizacija zdravstvenega sistema, tudi do tega moramo priti," je dejal. Foto: Bojan Puhek