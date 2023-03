Nove podrobnosti tragedije v Velenju: policija preverja sum kaznivega dejanja

Da je v sredo zjutraj na poti v Zdravstveni dom (ZD) Velenje umrl 74-letni občan, ki se je tja drugič v manj kot dveh urah odpeljal sam, ker ZD Velenje naj ne bi imel na voljo reševalnega vozila, je v četrtek prvi poročal Večer.

ZD Velenje se bo po napovedih danes odzval na dogajanje. Kot je za STA povedal direktor ZD Velenje Janko Šteharnik, imajo ob 12. uri sestanek strokovne komisije, ki bo primer obravnavala, nato pa bodo predstavniki ZD Velenje na daljavo sodelovali na novinarski konferenci, ki jo v zvezi z več temami ob 13.30 v Ljubljani organizira ministrstvo za zdravje.

Glede sredinega dogodka v Velenju so s Policijske uprave (PU) Celje danes sporočili, da so bili v sredo okoli 5.30 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na Kidričevi cesti in v kateri je umrl 74-letni moški.

Po podatkih policije je voznik v bližini križišča Kidričeve in Vodnikove ceste nenadoma prižgal vse štiri smerokaze, zapeljal v desno in trčil v kovinsko ograjo. Od kovinske ograje ga je odbilo v levo čez oba prometna pasova, kjer je zapeljal čez robnik in z vozilom obstal na živi meji, ki ločuje smerni vozišči.

Smrt ni bila posledica prometne nesreče

Očividec dogodka je o dogajanju obvestil reševalce, ki so 74-letniku na kraju nesreče poskušali pomagati, vendar je bilo prepozno. "Ugotovljeno je bilo, da smrt 74-letnika ni bila posledica prometne nesreče. Zadevo zato obravnavamo kot prometni dogodek," so navedli na PU Celje.

Glede na četrtkove objave v medijih o okoliščinah, ki naj bi privedle do omenjenega dogodka, so policisti takoj začeli zbirati obvestila in preverjati vse okoliščine v smeri obstoja suma morebitnega kaznivega dejanja, so še zapisali pri PU Celje.

Zaradi dogodka naj bi nekateri občani danes ob 11. uri pred ZD Velenje prižgali sveče.