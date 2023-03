"Če do tega datuma vlada ne opravi naloge, moramo prevzeti politično odgovornost"

V zdravniškem sindikatu Fides bodo v nedeljo nadaljevali prekinjeno zdravniško stavko, če do jutri ne bo oblikovan plačni steber za zdravstvo. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan nasprotuje tovrstnemu zaostrovanju sindikatov in kot ključni datum, ki je tudi v vseh sporazumih s sindikati, izpostavlja 30. junij. "Če do tega datuma, ki je v vseh sporazumih, vlada ne opravi svoje naloge, moramo mi prevzeti politično odgovornost," je dejal.

V zdravniškem sindikatu Fides bodo v nedeljo nadaljevali prekinjeno zdravniško stavko, če do jutri ne bo oblikovan plačni steber za zdravstvo. Vladna stran je namreč sindikate prejšnjo sredo obvestila o zamiku časovnice za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo na 1. junij, rok za vložitev stebra v zakonodajno proceduro pa ostaja 30. junij.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, vlada nasprotuje tovrstnemu zaostrovanju z napovedano stavko, "ob tem, da pogajanja tečejo, da je vlada pojasnila dvomesečno zamudo pri temeljnih izhodiščih, in ob tem, da imamo vse nastavke, da lahko v nekaj tednih oblikujemo tarifni del in vse preostalo, kar je predmet pogajanj, oblikujemo plačni steber in damo v zakonodajni postopek".

Kot ključni datum je izpostavil 30. junij. "Če do tega datuma, ki je v vseh sporazumih, vlada ne opravi svoje naloge, moramo mi prevzeti politično odgovornost," je dejal.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc je ob tem še pojasnil, da uradnega obvestila o stavki od Fidesa sploh niso dobili.

Kako bo potekala stavka?

Kot so pri sindikatu Fides zapisali na spletni strani, se bodo še naprej aktivno in konstruktivno udeleževali pogajanj za gradnjo novega zdravstvenega plačnega stebra s ciljem, da bi bil ta oblikovan do 1. aprila.

Če sporazum do tega dne do polnoči ne bo uresničen, se bo 2. aprila nadaljevala pred tem prekinjena stavka zdravnikov in zobozdravnikov. Ta bo potekala tako, kot je bilo predvideno septembra ob napovedi stavke. To pomeni, da bo trajala do sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Ker je 2. aprila nedelja, v Fidesu pojasnjujejo, da bo stavka v tem primeru do 3. aprila do 7. ure potekala tako, da je uporabniki ne bodo čutili, saj bo delo potekalo enako kot sicer ob nedeljah.

Nato bo stavka potekala tako, kot izhaja iz sklepa o začetku stavke. Ob napovedi stavke so v sindikatu pojasnili, da bodo stavkajoči v tem času na delovnem mestu, razen ob sklicih stavkovnih sestankov, ki bodo potekali najmanj enkrat tedensko. Zagotavljali bodo predpisan minimum delovnega procesa. Izvajali bodo tiste storitve, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Večinoma naj bi delali po prazničnem razporedu, poroča STA.

Fides: To bo slab zgled vlade državljankam in državljanom

Morebiten preklic bo Fides javnosti sporočil do 2. aprila do 12. ure. Ob tem se v sindikatu sklicujejo na 4. točko 2. člena omenjenega sporazuma iz oktobra 2022, ki predvideva, da stavkajočim zdravnikom za čas stavke pripada nadomestilo plače.

"Če bomo v primeru kršitve sporazuma zdravniki in zobozdravniki primorani dejansko nadaljevati stavko, bo to slab zgled vlade državljankam in državljanom glede spoštovanja pravno zavezujočih zavez in bo morala prevzeti odgovornost za nadaljnji razkroj javnega zdravstvenega sistema," so ob tem poudarili v Fidesu.