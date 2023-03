"Koruptivnost je verjetno treba iskati nekje drugje"

"Skupina za pripravo tehničnih specifikacij za javno naročilo za nabavo aparatov za MR je tehnične specifikacije pripravila na osnovi analize potreb slovenskih bolnikov, ne na osnovi želja kateregakoli od ponudnikov," je v izjavi za medije v imenu strokovne skupine zapisal radiolog Dimitrij Kuhelj.

Nadomestitev zastarelih aparatov MR

Skupino, ki je bila sestavljena na poziv ministrstva za zdravje, sestavljajo predstavniki 13 bolnišnic, ki so priznani strokovnjaki. "Nabava bi omogočila, da se v vseh regijah Slovenije nadomesti in dopolni neustrezne in zastarele aparate MR," je pojasnil.

Na osnovi prejete dokumentacije je strokovna skupina po številnih sestankih in posvetovanjih skupno pripravila priporočila za tehnično specifikacijo, za katera so menili, da bodo zagotovila ustrezno MR-tehnologijo. "Glede na različne aparate MR in potrebe posameznih bolnišnic smo predlagali, da ministrstvo izvede javno naročilo v več sklopih," je zapisal.

Po proučitvi vse dokumentacije o dobavljivih aparatih MR je strokovna skupina ugotovila, da najmanj dva ponudnika izpolnjujeta razpisne pogoje. "V konkretnem primeru objave javnega naročila in začetka formalnega dela postopka še ni bilo, zato medijske navedbe o prekinitvi postopka v tej fazi niso razumljive," je zapisal.

"Ministrstvo nas več kot mesec dni ni kontaktiralo"

Prav tako niso resnične navedbe, da so pripombe na tehnične zahteve poslali le nekateri ponudniki, ampak so na informativno povpraševanje ministrstva pripombe poslali prav vsi ponudniki, zatrjuje. "Že to dejstvo kaže, da priporočila za pripravo tehničnih specifikacij niso bila predlagana za favoriziranje enega ponudnika, kot se želi iz nam neznanih razlogov prikazati," je zapisal. Na vse pripombe, ki so jih poslali morebitni ponudniki, je strokovna skupina odgovorila s strokovno razlago in utemeljitvijo, je dodal.

Pričakovali so, da bodo strokovna stališča slovenske radiološke stroke upoštevana, saj jih je k sodelovanju pozvalo ministrstvo. "Po naših pisnih odgovorih in pojasnilih s strokovnimi utemeljitvami na pripombe posameznih ponudnikov aparatov MR nas ministrstvo več kot mesec dni ni kontaktiralo," je pojasnil Kuhelj.

"Koruptivnost je verjetno treba iskati nekje drugje"

Ministrstvo je po njegovih besedah najelo svetovalca z onkološkega inštituta, ki ni strokovnjak za področje MR-tehnologije. Zadnji je njihova priporočila za tehnično specifikacijo spremenil v končno tehnično specifikacijo, ki so jim jo poslali v pregled in potrditev.

"Ugotovili smo, da je najeti 'strokovnjak' ministrstva le delno upošteval naša priporočila, tehnične specifikacije pa v nekaterih točkah neustrezno spremenil v korist enega ponudnika. Na sestanku je strokovna komisija obravnavala predlog tehničnih specifikacij, ki jih je posredoval strokovnjak ministrstva, in jih ocenila kot neustrezne za kakovostno strokovno obravnavo bolnikov ter se s tem predlogom ni strinjala," je zatrdil.

"Popolnoma in v celoti zavračamo očitke suma prirejanja predloga tehničnih zahtev enemu ponudniku! Koruptivnost je verjetno treba iskati nekje drugje, zagotovo ne pri strokovni skupini, ki je za ministrstvo pripravila predlog tehničnih specifikacij za javno naročilo," je še zapisal Kuhelj.