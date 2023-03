Glas ljudstva Golobu predstavil zakonske predloge za reševanje zdravstvenega sistema

V iniciativi Glas ljudstva so pripravili predlog treh zakonov s sistemskimi in interventnimi ukrepi za zajezitev privatizacije javnega zdravstva, povečanje dostopa do zdravstvenega varstva ter ukinitev dopolnilnega zdravstvenega sistema. Predloge so danes predstavili tudi premierju Robertu Golobu, v torek jih bodo predali še koalicijskim poslancem.

Zakonski paket, ki so ga pripravili v iniciativi, vsebuje predloge treh zakonov, in sicer predloge novel zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o prispevkih za socialno varnost in zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, so danes sporočili iz iniciative Glas ljudstva.

Želijo konstruktivno sodelovati

Osnutke zakonskih predlogov so v iniciativi pripravili v "želji po konstruktivnem in strokovnem sodelovanju pri reševanju vse hujše zdravstvene krize ter zaščiti javnega zdravstva pred spodkopavanjem zasebnih interesov".

Vse predloge z utemeljitvami so danes že predstavili predsedniku vlade, ki je sprejel predstavnike iniciative in prisluhnil njihovim predlogom za prenovo zdravstvenega sistema, so potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade. Na novinarski konferenci v torek pa bodo predstavniki iniciative predloge predstavili tudi javnosti in jih predali poslancem koalicijskih strank, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Dovolj je bilo zamikanja časovnic"

"Zadnji čas je, da vlada z odločnimi in nedvoumnimi ukrepi dokaže verodostojnost svojih zavez za ohranitev in krepitev javnega zdravstva," so prepričani in poudarjajo, da je bilo dovolj zamikanja časovnic, stresnih testov, prelaganj odgovornosti in iskanja posameznih krivcev.

Ministrstvu za zdravje očitajo tudi, da kljub velikopoteznim napovedim še vedno ni pripravilo učinkovitih predlogov, ki bi naslovili urgentno stisko pacientov v slovenskem zdravstvenem sistemu, število posameznikov brez osebnega zdravnika še vedno narašča, vladni interventni zakon pa je prinesel ukrepe, ki so doslej zgolj pospešili pretok storitev, denarja in kadrov iz javnega v zasebni zdravstveni sektor, so prepričani.