Največja upravna enota stavka #video

Zaposleni v največji slovenski upravni enoti, upravni enoti Ljubljana, so danes ob 10-ih za eno uro protestno prekinili delo. Kakšne so njihove zahteve? Bodo stavko stopnjevali?

Danes so med 10. in 11. za eno uro protestno prekinili delo zaposleni na upravni enoti Ljubljana. V Sindikatu državnih organov Slovenije so potrdili, da zaposleni - zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministrstvih. Predvsem zaradi odprtih zadev na področju tujcev, gre sicer za eno najbolj obremenjenih upravnih enot v državi. A vseeno je na mestu vprašanje o domino efektu.

Foto: zajem zaslona Dvig osnovnih plač za sedem plačnih razredov vsem zaposlenim, izenačitev nazivov na upravnih enotah s tistimi na ministrstvih, tako da se nazivi ne končajo pri višjih svetovalcih, in ureditev dodatka za blagajniško poslovanje so zahteve ob sredini stavki uslužbencev na upravni enoti Ljubljana.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije: "Temu ne moremo reči, da je to svaka. To je nek protestna prekinitev dela, ki se je pač prvikrat lotevajo ti, ki dejansko delajo nad vsemi zmožnostmi normalnega in so tisti prvi stik države z občani in s pravnimi osebami."

Prekinitev dela je sicer potekala med 10. in 11. uro, zaposleni pa so se zbrali pred stavbo na Tobačni in Linhartovi v Ljubljani. Za protestno prekinitev pa naj bi se odločili zaradi slabega materialnega in kadrovskega stanja upravnih enot.

Osnovne plače zaposlenih na upravni enoti spadajo v 25. plačni razred, kar znaša slabih 1200e bruto in hkrati pomeni, da jim mora do polne minimalne plače doplačati država. Poleg preobremenitev se soočajo še s kadrovskim pomanjkanjem.

Sredino prekinitev dela je napovedala le ljubljanska upravna enota, a v sindikatu pravijo, da to ni samo njihova bitka. V teoriji pa tudi ne bi smela biti, saj si s pošiljanjem upravnih postopkov potemtakem prej naštete zahteve zaslužijo tudi delavci na drugih upravnih enotah. Pogovorno pa so prosilci nad delovanjem le-teh in dolgih čakalnih vrst tam nezadovoljni.

A spomnimo - da bi razbremenili upravne enote smo pred letom dni govorili o uvedbi virtualnih, točno dva meseca nazaj celo o ukinitvi le-teh. Danes spet zaradi preobremenitve govorimo o stavki ene upravne enote. Kljub sindikalnim aktivnostim pa na ministrstvu za javno upravo sporočajo, da pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso možna.

