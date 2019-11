Zakaj problematičnega Maročana ni doletel izgon iz države #video

Po včerajšnjem razkritju dveh primerov posilstva se slovenska javnost upravičeno sprašuje tudi, kako je mogoče, da 38-letnega Maročana po zavrnjeni prošnji za azil in celo dveletni zaporni kazni ni doletel izgon iz države. Stroka opozarja na dolgotrajne postopke - o prošnji za azil najprej pol leta odloča notranje ministrstvo. Če jo zavrne in se migrant na to pritoži, se postopek v povprečju zavleče še za sedem mesecev. Gre za več kot leto dni, ko prosilec za azil o tem, kaj počne, ne poroča nikomur.

"Varne so Albanija, Alžirija, Bangladeš, BIH, Egipt, Kosovo, Makedonija, Maroko, Srbija, Tunizija in Turčija. To je odlok Vlade," to, kdo ima pravico zaprositi za azil, pojasni Anton Travner iz Inštituta za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) Ljubljana.

Ravno zato je toliko bolj nenavadno bilo včerajšnje razkritje vodje ljubljanskih kriminalistov, da imajo zaradi dveh posilstev na območju Metelkove v priporu 38-letnega Maročana, poročajo v oddaji Plabet 18 na Planetu.

"Osumljeni je bil že večkrat obravnavan za premoženjska dejanja, tudi obsojen. Tako da je tudi prestal zaporno kazen," je povedal Valter Zrinski, vodja oddelke za splošno kriminaliteto PU Ljubljana.

Za azil neuspešno že večkrat zaprosil tako v evropskih državah kot v Sloveniji

Neuradno smo izvedeli, da so Maročanu, ki je bival v azilnem domu na Kotnikovi, prošnjo za azil že zavrnili, a se je na to odločitev pritožil. Za razliko od migrantov, ki so maja v Beli krajini ugrabili Miroslava Moravca, mu zato sodišče ni moglo izreči stranskega ukrepa izgona iz države. In takšne luknje v zakonodaji migranti dobro poznajo, trdi Travner.

"Očitno gre v tem primeru za zlorabo azilnega postopka in zaradi tega je tudi lahko prišlo do tega incidenta," meni Travner. Foto: Planet TV

"Je uspel priti že v evropske države, tam nekajkrat neuspešno zaprosil, v Sloveniji je prav tako nekajkrat prosil za azil. Očitno gre v tem primeru za zlorabo azilnega postopka in zaradi tega je tudi lahko prišlo do tega incidenta," meni Travner.

Zakon o mednarodni zaščiti je glede rokov za odločitev jasen. Vlogo za azil moramo rešiti v šestih mesecih, a se tu zgodba ne konča, pojasnijo na notranjem ministrstvu. Prosilec za mednarodno zaščito, ki mu je bila prošnja zavrnjena, lahko vloži tožbo na Upravno sodišče RS. Povprečen čas odločanja o tožbi je 214 dni.

Rešitev: Omejevanje prosilcem, ki se z vlogami skušajo izogniti postopku

Rešitev pred zlorabo pa je po mnenju strokovnjaka preprosta.

"Omejevanje svobode tistim prosilcem za azil, za katere je jasno, da se s podajanjem vlog, pritoževanjem in tako dalje skušajo izogniti temu postopku. In če se jim omeji svoboda gibanja, kar bi v tem primeru zagotovo bilo upravičeno, do takih incidentov ne bi prišlo," pravi Travner.

A kot vodja mednarodne organizacije za nadzor ilegalnih migracij, je Travnar jasen - tako kot ena lastovka še ne prinese pomladi tudi en problematični migrant še ne pomeni, da so takšni vsi.

Rešitev Travner vidi v omejevanju svobode tistim prosilcem za azil, za katere je jasno, da se s podajanjem vlog, pritoževanjem in tako dalje skušajo izogniti temu postopku. Foto: Planet TV