38-letni Maročan v desetih dneh spolno napadel dve Ljubljančanki

Zaradi dveh kaznivih dejanj posilstva so ljubljanski policisti pred kratkim obravnavali 38-letnega državljana Maroka. Oba primera sta se zgodila oktobra v Ljubljani, poroča časnik Dnevnik.

Obe dekleti spoznal na Metelkovi

Prvo dejanje naj bi se zgodilo v študentskem domu za Bežigradom, kjer naj bi moški nad 22-letnim dekletom uporabil silo. Kot še navaja Dnevnik, sta se 22-letnica in Maročan spoznala na Metelkovi. Po prvem srečanju naj bi se spet srečala in odšla v študentski dom, kjer živi dekle. Po nekajurnem druženju je dekle povedalo, da ima družbe dovolj, zato je Maročana poslalo domov.

Moški ji je nato sledil v njeno sobo in jo prisilil k spolnemu aktu, ki ga, kot pravi, ni želela. Po dejanju je moški odšel, žrtev pa je dejanje zaupala domačim in se obrnila na policijo.

Dejanja zanikal

Le deset dni po prvem primeru naj bi Maročan posilil še eno, tokrat 23-letno dekle, ki jo je ravno tako spoznal na Metelkovi. Študentki naj bi se približal s hrbtne strani in ji začel vsiljevati marihuano. Ker se dekle za Maročana ni menilo, ji je zagrozil z nožem in jo odvlekel na bolj odročno mesto in prisilil v spolno dejanje.

Dekle je začelo ob tem vpiti, Maročan pa jo je nato še udaril. Dejanje je policiji prijavil mimoidoči, a je moški še pred njenim prihodom zbežal. Po podatkih, ki so jih pridobili na Dnevniku, naj bi se moški zatekel v azilni dom na Kotnikovi. Policija je storilca kmalu zatem prijela, ta pa je svoja dejanja, čeprav sta ga dekleti prepoznali, zanikal.

Kljub zaporni kazni ni bil izgnan

S Policijske uprave Ljubljana so potrdili, da so pretekli mesec obravnavali dva primera zoper spolno nedotakljivost. Po koncu preiskave ter zbranih obvestilih in forenzičnih dokazih so policisti osumljenca pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

38-letnik je sicer stari znanec policije. V preteklosti je bil že obravnavan zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje, zaradi česar je konec septembra prestal dveletno zaporno kazen. Po neuradnih podatkih Dnevnika naj bi bil Maročan kaznovan tudi že zaradi dveh tatvin in kaznivega dejanja poškodovanja tujih stvari.

Na ministrstvu za notranje zadeve statusa 38-letnega Maročana zaradi mednarodne zaščite ne komentirajo. Pred leti naj bi v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito, a je bil zavrnjen. Kljub pravnomočni obsodbi na zaporno kazen pa ga pristojni organi, iz neznanega razloga, niso izgnali iz Slovenije, še poroča Dnevnik.