Ljubljanski kriminalisti odkrili priročnik z navodili za spolno zlorabo otrok #video

Ljubljanski kriminalisti so končali preiskavo več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok in mladostnikov prek spleta. Med drugim so odkrili priročnik z navodili, kako pristopiti do otroka in kako zakriti sledi zlorabe.

V zadnjih dveh letih je policija v Sloveniji zaradi suma spolnih zlorab otrok s pomočjo spleta opravila 40 hišnih preiskav in zasegla 370 elektronski naprav. Identificirali so preko 30 slovenskih mladoletnikov, ki so bili žrtve zlorabe preko spleta, ali pa so storilci z otroki stopili v kontakt z žrtvami preko spleta, zloraba pa se je zgodila fizično.

Prijeli so tudi osumljenca, ki je v zadnjih desetih letih dekleta preko spleta nagovarjal k pošiljanju golih fotografij, z nekaterimi pa se je tudi srečeval in jih spolno zlorabil.

Napadalci stopajo v stik z žrtvami preko spletnih iger, družabnih omrežij, klepetalnic in forumov. Žrtve so velikokrat ustrahovane in zmanipulirane do te mere, da si jih storilci popolnoma podredijo.

Psihične posledice za otroke so tako hude, da lahko vodijo celo do samomora.

Starši, previdno!

Policija staršem svetuje, da se o tovrstnih nevarnostih z otroki odkrito pogovorijo in da imajo nadzor nad otrokovo uporabo internet. Konkretno predlagajo, da otroci zvečer ne hodijo spat z mobilnimi telefoni in da naj otroci v svojih sobah nimajo računalnikov.

Starše je policija tudi pozvala, naj bodo previdni pri objavi fotografij svojih otrok na spletu. Med gradivom storilcev so namreč odkrili mnogo fotografij razgaljenih otrok, ki so jih storilci pridobili na družabnih omrežjih.