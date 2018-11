Ravnatelj končal na sodišču, ker naj bi pred spolnimi napadalci zaščitil učenki

Pred petimi leti in pol sta učenca devetega razreda ljubljanske Osnovne šole Prule na športnem dnevu v bazenu napadla sošolki. Eden je najprej obe sošolki v bazenu tunkal in ju povsem utrudil, nato pa naj bi ju s sošolcem še spolno napadla. Kasneje naj bi se iz sošolk celo norčevala, poroča Dnevnik.

Ko je Merc izvedel za domnevno dogajanje, je učencema prepovedal vstop v šolo. V času prepovedi je bila zaključna konferenca že opravljena.

Tožilstvo pritrdilo inšpektoratu

Že takrat je šolski inšpektorat menil, da je fantoma kršil ustavno pravico do izobraževanja. Pritrdilo mu je tudi tožilstvo. To Mercu očita kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, ki se lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

Merc pravi, da je inšpektor v letih 2013 in 2014 na šoli sprožil izredni nadzor, ne da bi pojasnil razloge. Inšpektorjeve obtožbe je Merc zavrnil kot zmotne in zlonamerne, saj učencema po lastnih besedah ni kršil pravice do izobraževanja, pač pa jima je le za tri dni onemogočil vstop v šolo in udeležbo na zaključnem izletu ter na podelitvi spričeval zadnji dan pouka.

Učenca sta sicer razred končala in tudi dobila spričevali.

Merc: Dejanje bi se lahko ponovilo

"Presodil sem, da se žrtvi in storilca ne smejo več srečati, lahko bi prišlo do ponovitve dejanj," je včeraj na sodišču dejal Merc.

"Moj varovanec je ravnal pravilno, profesionalno in visoko etično. Postopek se je začel povsem po nepotrebnem, zaradi osebne užaljenosti in frustriranosti šolskega inšpektorja," je po včerajšnji obravnavi na sodišču dejal Merčev zagovornik Andrej Razdrih.

Tožilka zadeve ni hotela komentirati.