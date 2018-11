Nekdanji norveški minister naj bi spolno zlorabil migrante

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji norveški minister za ribištvo in guverner Tromsa Svein Ludvigsen je obtožen spolne zlorabe prosilcev za azil.

Dvainsedemdesetletni Svein Ludvigsen, ki je bil minister v vladi konzervativcev med letoma 2001 in 2005, naj bi v obdobju nekaj let spolno zlorabil tri prosilce za azil, poroča britanski The Guardian.

Ludvigsen je sicer, preden je postal minister in guverner norveške pokrajine Troms, opravljal več vidnejših političnih funkcij, med drugim je bil tudi namestnik predsednika norveške Konzervativne stranke.

Med zlorabljenimi tudi duševno prizadeti

Nekdanji minister je obtožen, da naj bi izkoristil svoj položaj, pri tem pa zlorabil trojico prosilcev za azil, ki so bili sicer precej mlajši kot Ludvigsen. Dejanja naj bi se zgodila med letoma 2011 in 2017, eden od zlorabljenih pa naj bi bil celo duševno prizadet.

Zlorabe naj bi se dogajale na dogodkih na ministrovem domu, v hotelu in njegovi pisarni v mestu Tromsø na severu Norveške.

Norveški mediji dodajajo, da je bil Ludvigsen že letos januarja aretiran zaradi spolnih zlorab, a so ga po petih tednih izpustili. Svoja dejanja spolnih zlorab je zanikal.