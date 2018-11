Časar oproščen obtožb o zlorabi položaja pri najemu varnostne službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Časar že prestaja zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v zvezi z nepremičninskimi posli Luke Koper na območju Orleške gmajne pri Sežani, junija letos pa je bil na prvi stopnji obsojen še na dve leti in tri mesece zapora zaradi zlorabe položaja v zvezi s projektom logističnega centra Luke Koper v Beltincih. Foto: Matej Povše

Sodnica na koprskem okrožnem sodišču je nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in direktorja družbe WTN Nenada Vujinovića oprostila obtožbe o zlorabi položaja, pišejo Primorske novice. Tožilstvo jima je očitalo, da sta s fiktivno pogodbo o nikoli opravljenem zunanjem varovanju denar iz Luke pretakala v žep Vujinovićevega podjetja.

Po obtožbi naj bi Časar in Vujinović s fiktivno pogodbo o nikoli opravljenem zunanjem varovanju pristaniškega kompleksa Luko spravila ob skoraj 80.000 evrov.

Tožilstvo: Edini cilj fiktivne pogodbe je bil zaslužek podjetja WTN

Po prepričanju tožilstva je bil edini cilj fiktivne pogodbe zaslužek podjetja WTN. Od oktobra 2007 do leta 2009 naj bi tako Vujinovićevi varnostniki v civilnih oblekah in s svojimi avti opazovali dogajanje na zunanji strani luške ograje ter poročali tedanjemu delavskemu direktorju Pavlu Krumenakerju, piše časnik.

Neznanci odnašali ukradene stvari

Do angažiranja zunanjih varnostnikov je sicer prišlo, ker je bila luška varnostna služba tedaj zelo slaba, zaradi česar so neznanci čez ali skozi ograjo odnašali ukradene stvari, je na sojenju pričal Krumenaker, ki je bil sprva med obtoženimi, a je očitano mu dejanje medtem zastaralo, dodajajo Primorske novice.

Sodnica Nataša Tomazini Tonejc je na sredini razglasitvi sodbe povedala, da so bile ključne izpovedi varnostnikov, ki so opravljali delo, ter da postopek ni dokazal, da pogodba med Luko in WTN ni bila izvršena, še navajajo Primorske novice.