Nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar spoznan za krivega

Vseh pet obtoženih v zadevi Beltinci, med njimi nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar, je bilo spoznanih za krive. Časar, ki že prestaja zaporno kazen, je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na dve leti in tri mesece zapora. Soobtoženim grozi skupno dobrih devet let in pol zapora.

Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Robert Časar in soobtoženci so na koprskem sodišču prisluhnili razsodbi v zadevi Beltinci.

Tožilstvo je Časarju pri projektu logističnega centra Luke Koper v Beltincih očitalo zlorabo položaja, nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku in podjetniku Robertu Graju pa pomoč pri tem dejanju, s čimer naj bi oškodovali Luko in pridobili protipravno premoženjsko korist družbi Graj Inženiring v višini 666 tisoč evrov.

Tožilstvo poleg tega zatrjuje, da si je Graj Inženiring na podlagi izstavljenih računov plačeval tudi storitve, ki so bile dejansko opravljene na zasebni lastnini Časarja in Pučka, konkretno za ograjo in nadstrešek Časarjeve nepremičnine v Portorožu. Poleg trojice omenjene trojice, zoper katero je Luka Koper vložila tudi premoženjsko-pravni zahtevek, sta med obtoženimi še Jožef Pavlinjek in Mevmed Šerifovski.

Za Časarja je tožilstvo sicer predlagalo tri leta in šest mesecev zapora, za Pučka tri leta in pet mesecev zapora ter za Graja skupno slabih šest let zapora, za vse tri pa tudi stranske denarne kazni. Za Časarja je dodatno predlagalo še prepoved opravljanja vodstvenih funkcij v gospodarskih družbah. Za Pavlinjeka in Šerifovskega je tožilstvo predlagalo pogojni kazni.

V zadevi Beltinci je bilo sprva več obtoženih, a so nekateri že na predobravnavnih narokih priznali krivdo in bili obsojeni na pogojne zaporne kazni. Časar sicer prestaja zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v zvezi z nepremičninskimi posli Luke Koper na območju Orleške gmajne pri Sežani.