Mariborski zobozdravnik pred sodiščem zanikal očitke o spolnem nasilju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kot sem predvideval, obtoženi krivde ni priznal, zato tudi nisem podal predloga glede kazenske sankcije. Po izvedenem dokaznem postopku pa bomo videli, kako naprej," je po opravljenem predobravnavnem naroku povedal višji državni tožilec Zoran Klinc.

V primeru pravnomočne sodbe obtoženemu grozi tudi do deset let zapora

Vsebine obtožnice ni razkril, saj je bil narok zaradi varovanja osebnosti obtoženega zdravnika in oškodovanke, ki je domnevno spolno nasilje prijavila organom pregona, zaprt za javnost. Enako bo veljalo za vso glavno obravnavo. Obramba obdolženega ni dajala izjav. V primeru pravnomočne obsodbe 40-letnemu obtožencu grozi od šest mesecev do deset let zapora.

Po poročanju časnikov Dnevnik in Večer zobozdravniku očitajo, da je novembra 2016 v zobozdravstveni ambulanti v Mariboru spolno napadel takrat 30-letno pacientko. Ženski naj bi se med nadlegovanjem uspelo izmuzniti iz ambulante. Napadel naj bi tudi njeno sestro dvojčico, jo domnevno celo posilil, a je ta zadeva še v fazi sodne preiskave.

Obdolženec je še vedno zaposlen v mariborskem zdravstvenem domu

Obdolženi je še vedno zaposlen v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, a naj bi bil trenutno v bolniškem staležu. Po poročanju medijev nadaljuje specializacijo oralne kirurgije, čeprav so bili v vodstvu zavoda že lani seznanjeni s podatkom, da je v kazenskem postopku.

Vodstvo zdravstvenega doma vztraja, da so za obtožbe izvedeli od medijev in nato sprožili ustrezne postopke. Kot je danes povedal direktor Jernej Završnik, bodo ukrepali skladno z ugotovitvami sodišča, čakajo pa tudi navodila zdravniške zbornice.