V primeru smrti ženske in moškega iz Radovljice je šlo za uboj in samomor

Ženska in moški, ki so ju policisti v ponedeljek zvečer našli mrtva v stanovanju v Radovljici, sta umrla po nasilnem prepiru. Po ugotovitvah policije je moški ženski najprej z ostrim predmetom prizadejal težje rane, nato pa je sodil še sebi. Šlo je torej za uboj in samomor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Gorenjski kriminalisti so namreč v ponedeljek na območju Radovljice preverjali informacijo svojcev, da se moški in ženska že dlje časa ne oglašata na telefon. Vstopili so v zaklenjeno stanovanje, kjer naj bi stanovala, in v kuhinji odkrili dve trupli, na katerih so bili znaki nasilja z nožem.

Po dozdajšnjih ugotovitvah kriminalisti zaključujejo, da je do prepira in samih tragičnih dogodkov najverjetneje prišlo že konec tedna. Na obeh truplih so bile najdene sledi uporabe ostrega predmeta in težje rane, ki jih je moški najprej prizadejal ženski, potem pa še sebi. Druge osebe v času tragičnega dogajanja v stanovanju niso bile prisotne, saj je bilo to zaklenjeno od znotraj, so sporočili s PU Kranj, kjer bodo zdaj z ugotovitvami seznanili tožilstvo.

Umrla radovljiška občinska svetnica in njen partner

Po neuradnih podatkih naj bi se tragedija odvila v središču Radovljice. Mrtva naj bi bila radovljiška občinska svetnica in njen partner.

Kot so za STA povedali na radovljiški občini, mora v takih primerih občinski svet sprejeti ugotovitveni sklep, da je svetnici zaradi smrti prenehal mandat in o tem obvestiti občinsko volilno komisijo.

Ta pa nato določi, kdo z iste liste nastopi mandat občinskega svetnika. Zakon o lokalnih volitvah namreč pravi, da "če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata".

V tem primeru je treba opraviti nadomestne volitve.