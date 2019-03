V Radovljici našli mrtva moškega in žensko

Po neuradnih podatkih naj bi se družinska tragedija zgodila v središču Radovljice, in sicer že med koncem tedna. Mrtva naj bi bila radovljiška občinska svetnica in njen partner.

Po neuradnih podatkih naj bi se družinska tragedija zgodila v središču Radovljice, in sicer že med koncem tedna. Mrtva naj bi bila radovljiška občinska svetnica in njen partner. Foto: Ana Kovač

Gorenjski kriminalisti so danes na območju Radovljice obravnavali nasilno smrt v zasebnem prostoru. Umrla sta moški in ženska. Na obeh so našli znake nasilja z nožem in po do zdaj zbranih podatkih je izključeno, da bi bil v dejanje vpleten še kdo drug.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je intervencija policije začela že v ponedeljek pozno zvečer, ko so radovljiški policisti preverjali informacijo svojcev, da se nihče od njiju ne oglaša na telefon. V zaklenjeno stanovanje na Vurnikovem trgu so gasilci in policisti vdrli danes ponoči in v kuhinji našli dve trupli.

Ogleda sta se udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka, odrejena je bila sodna obdukcija. Na kraju so zavarovali sledi in predmete, ki so predmet nadaljnjih preiskav. Obdukcija bo predvidoma opravljena v prihodnjih dneh.

Mrtva naj bi bila radovljiška občinska svetnica in njen partner

Vlogo oseb in motiv za dejanje kriminalisti še ugotavljajo. Več podatkov bodo lahko posredovali šele po končanih aktivnostih. Pojasnili so še, da osebi policisti pred tem dogodkom niso obravnavali.

Po neuradnih podatkih naj bi se družinska tragedija zgodila v središču Radovljice, in sicer že med koncem tedna. Mrtva naj bi bila radovljiška občinska svetnica in njen partner.