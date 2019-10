Maročana sta mu izpred hiše ukradla avto in ga popolnoma razbila #video

V noči na ponedeljek so policisti ob petih zjutraj pozvonili na vrata Šnebergerjevih in jih vprašali, kje je avto, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Vpraša policist, kje je avto, pa rečem, da je tu, a ko sem pogledal, sem videl, da ga ni, in prav nič mi ni bilo jasno. Povedali so mi, da so avto našli popolnoma razbit na cesti pri Litiji," je povedal Domen Šneberger. Izvedel je, da so avto z ročno odpeljali vzvratno in ga prižgali pri sosedovih.

Poškodbe vozila kažejo, da je migranta zaradi prevelike hitrosti odbilo na drugo stran ceste v kamniti zid in od avta je ostala le še razbita pločevina.

"Saj nisem jezen, žalosten sem, da se to dogaja v naši državi. Pa ker nam lažejo. To se ne bi smelo dogajati, ljudje pa so tiho, a ne vem, zakaj," pravi Šneberger. Foto: Planet TV

Na povračilo škode ne more računati

Kaj bo storil z avtomobilom, ne ve. Zavarovalnica mu ne bo povrnila škode. Od Maročanov, ki so ju najprej odpeljali v bolnišnico, po vsej verjetnosti tudi ne more pričakovati povrnitve škode, pa čeprav sta slovensko državo že zaprosila za mednarodno zaščito in so ju zato iz bolnišnice že namestili v azilni dom.