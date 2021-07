Zagorel potniški vlak pri Celju, osem potnikov na varnem

V Štorah je popoldne pri železniški postaji zagorel potniški vlak. Vnela naj bi se klima, so sporočili s Policijske uprave Celje. Potniki in osebje vlaka so nepoškodovani.

Požar se je zgodil ob 16.55, so sporočili s Centra za obveščanje RS. Vnela naj bi se klima, so nam po prvih informacijah povedali na celjski policiji.

Na vlaku je bilo v času požara osem potnikov ter strojevodja in sprevodnik. Potnike so odpeljali s kombijem, ogenj pa so ukrotili gasilci PGD Štore, Prožinska vas, Svetina in PGE Celje.

''Vse se je dobro izteklo, poškodovanih ni,'' so še dejali na Policijski upravi Celje.