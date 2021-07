Na Sardiniji razglasili izredne razmere: z ognjem se bori 7.500 gasilcev

"Gre za katastrofo brez primere," je dogajanje opisal vodja deželne vlade Christian Solinas, ki je zaradi požara na Sardiniji razglasil tudi izredne razmere. Gašenje otežuje močan veter, ki razpihuje ognjene zublje.

Najbolj ogroženo je mesto Porto Alabe na zahodu otoka. Gasilska letala tam spuščajo vodo nad ogenj, ki se je že praktično povsem približal hišam. S požarom se sicer bori okoli 7.500 gasilcev.

I said "I'm scared of the Sardinia Fires, I wish that it would rain" 🙏 #Sardegna pic.twitter.com/E1RSGFNUyS