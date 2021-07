V bolnišnici zagorel aparat za kisik, bolnik umrl v požaru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je po poročanju hrvaških medijev zgodila okoli 12.30, ko so policijo obvestili, da je v specializirani bolnišnici za kronične bolezni Novi Marof v varaždinski županiji umrl bolnik.

Nastanjen je bil na oddelku za dolgotrajno zdravljenje in paliativno oskrbo, ko je zagorel aparat za kisik, na katerega je bil bolnik priklopljen. ''Umrl je zaradi požara in poškodb,'' so še sporočili s policije.

Tragedija u bolnici u Novom Marofu https://t.co/2M22c6FFDC — HRT vijesti (@hrtvijesti) July 30, 2021

Omenjena bolnišnica sicer velja za eno od največjih in najsodobnejših središč za paliativno oskrbo na Hrvaškem.

Preiskava tega, kako in zakaj je zagorel aparat za kisik, še ni končana.