Zaslepilo ga je sonce, zato je trčil v vlak. Poškodovanih osem ljudi. #foto

Na železniški progi med poljskim mestom Szczecin in Tantow v Brandenburgu je danes delno iztiril vlak. Regionalni vlak je bil na poti proti Berlinu, ko je zjutraj trčil v tovornjak na nivojskem prehodu v vasi Kołbaskowo blizu nemške meje.

Osem ljudi so že ambulantno oskrbeli, utrpeli so lažje poškodbe, kot so odrgnine in modrice. Nemški mediji poročajo, da bolnišnične oskrbe ni potreboval nihče. Tudi voznik tovornjaka je lahko sam zapustil svoje vozilo.

Foto: Reuters

Nagajalo mu je sonce

Tiskovna predstavnica policije je še dejala, da je za promet v trenutku nesreče svetil rdeč semafor. Voznik tovornjaka pa je izjavil, da ga je slepilo sonce, kar je bil verjetno tudi vzrok, da je zapeljal čez progo.