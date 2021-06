Nevarno početje: zapeljal na tire, vanj je trčil potniški vlak

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili o dogodku obveščeni okoli 4.30. Neki voznik je v bližini železniške postaje v Rakeku zapeljal na tire in očitno tam obstal. Odšel je iz avtomobila, v prazno vozilo pa je nato trčil potniški vlak, na katerem so bili poleg strojevodje še štirje potniki.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. "V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0,42 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti javnega prometa," so še sporočili s policije.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.