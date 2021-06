Število smrtnih žrtev po zrušenju stanovanjske stavbe na Floridi je naraslo na pet, potem ko so reševalci pod ruševinami v soboto popoldne po lokalnem času našli še eno žrtev. Število vseh, ki so uradno pogrešani, znaša 156, operacija iskanja in reševanja pa se po navedbah pristojnih nadaljuje.

Del stavbe v predelu Miamija Surfside se je porušil v zgodnjih jutranjih urah v četrtek, ko so številni prebivalci spali. Po besedah županje območja Danielle Levine Cava so doslej potrdili preživetje 130 stanovalcev, število uradno pogrešanih se je zmanjšalo na 156, saj so potrdili identiteto treh izmed žrtev in že obvestili njihove bližnje.

Iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje, pri čemer ekipe uporabljajo tako različne stroje kot drone in posebej izurjene pse. Med pogrešanimi naj bi bili med drugim ljudje iz Izraela in Latinske Amerike. Zunanje ministrstvo Paragvaja je na primer javilo, da je med pogrešanimi šest njihovih državljanov.

Lokalne oblasti sorodnikom pogrešanih med čakanjem na novice o svojcih zagotavljajo hotelske sobe in hrano, poroča britanski BBC.

Da je ponudil pomoč, če jo potrebujejo, je tvitnil tudi ameriški predsednik Joe Biden. "Moje srce je s skupnostjo Surfsida, medtem ko žalujejo za izgubljenimi bližnjimi in ob nadaljevanju operacije iskanja in reševanja nestrpno čakajo," je dodal.

Foto: Reuters

Že v poročilu izpred treh let pomisleki o varnosti

Uradni vzrok nesreče še ni znan, je pa bilo v soboto objavljeno poročilo izpred treh let, ki vsebuje nekatere pomisleke v zvezi z varnostjo stavbe. Gradbeni inšpektorji naj bi odkrili "večjo strukturno škodo" na eni izmed betonskih plošč in veliko število razpok v garaži. Napaka naj bi preprečevala odtekanje vode iz temeljev poslopja.

"Če v bližnji prihodnosti ne bo poskrbljeno za menjavo hidroizolacije, se bo škoda na betonu eksponentno širila," je v poročilu opozorilo svetovalno podjetje Morabito Consultants. V njem sicer niso nakazovali tveganja zrušenja, poudarjajo pa nujnost popravil za ohranitev "strukturne celovitosti".

Odvetnik lastnikov stavbe je za časnik The New York Times dejal, da so bila dela na več milijonov dolarjev vrednih popravilih tik pred začetkom.

Guverner Floride Ron DeSantis je novinarjem v soboto dejal, da lokalne oblasti razmišljajo o morebitni evakuaciji bližnje stavbe, ki so jo ob približno istem času kot zrušeno poslopje zgradila ista gradbena podjetja. Znakov neposredne nevarnosti sicer naj ne bi bilo.