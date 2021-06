V nesreči z balonom v ZDA pet mrtvih

Policija je sprva potrdila smrt štirih ljudi, medtem ko so peto osebo v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili pozneje, je tudi ta umrla za posledicami poškodb. "Molimo za prijatelje in svojce vseh petih ljudi, ki so tragično izgubili življenje," je policija sporočila na Twitterju.

Med žrtvami so potniki, dva moška in dve ženski, stari od 40 do 60 let, in pilot balona, je na Twitterju sporočila novinarka lokalne televizijske postaje KOB, Joy Wang. Sporočila je tudi, da vzrok nesreče trenutno ni znan.

Nesreča je na območju povzročila izpad električne energije. Brez te je začasno ostalo okoli 13 tisoč lokalnih prebivalcev.